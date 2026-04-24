Sinner sobre la baja de Alcaraz: “El tenis lo necesita, espero que vuelva para Wimbledon”

El italiano Jannik Sinner, actual número uno del mundo, inició con éxito su participación en el Mutua Madrid Open tras derrotar al francés Benjamin Bonzi. Sin embargo, el protagonismo de la jornada se desplazó a sus declaraciones posteriores, donde analizó la sensible baja de Carlos Alcaraz para los próximos torneos de Roma y Roland Garros.

Al conocer la noticia de que Alcaraz no estará presente en la gira de tierra batida por una lesión en su muñeca derecha, Sinner se mostró afectado por la ausencia de su principal rival generacional.

“El tenis necesita a Carlos y es mejor cuando está cerca. Espero que vuelva más fuerte que antes, aunque la muñeca es una zona muy sensible”, afirmó el italiano, quien confirmó haber enviado un mensaje personal al español. “Es bueno que él y su equipo hayan decidido parar para volver cuando sea competitivo. Supongo que su objetivo ahora será Wimbledon”, añadió.

Sinner tuvo que emplearse a fondo para superar a Bonzi (procedente de la fase previa) con parciales de 6-7(6), 6-1 y 6-4. Con este triunfo, el italiano extiende su impresionante racha a 23 victorias consecutivas en torneos de categoría Masters 1000, consolidando su dominio absoluto en el inicio de la temporada 2026.

Encuentro de estrellas en el Santiago Bernabéu

Antes de su debut, Sinner vivió una jornada mediática en el Estadio Santiago Bernabéu, donde participó en un peloteo de exhibición sobre una pista de tierra batida instalada en el recinto. El italiano compartió pista con Rafa Nadal y con las estrellas del Real Madrid, Jude Bellingham y Thibaut Courtois.

“Fue una experiencia única. Conocer a Bellingham y Courtois fue muy agradable; son personas increíblemente humildes a pesar de llevar años en la cima”, comentó Sinner. El líder del ranking destacó especialmente su charla con el portero belga y la oportunidad de volver a coincidir con Nadal en un entorno tan especial.

Sinner continuará su camino en la Caja Mágica buscando un nuevo título de Masters 1000, ahora con un cuadro que, tras la baja de Alcaraz, lo posiciona como el máximo favorito indiscutible al título en Madrid.

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