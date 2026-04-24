Vitor Roque será operado por lesión y se perderá el Mundial 2026 con Brasil

El Palmeiras confirmó este viernes que el delantero Vitor Roque deberá someterse a una intervención quirúrgica tras sufrir una lesión en la sindesmosis del tobillo izquierdo. Aunque el club no especificó el tiempo de baja, informes de ESPN Brasil aseguran que el “Tigrinho” no volverá a los terrenos de juego hasta después de la Copa del Mundo 2026.

La lesión se produjo durante el encuentro de ida de la quinta ronda de la Copa de Brasil, donde el Verdao se impuso 3-0 ante Jacuipense. Tras recibir una dura infracción en la primera mitad, el atacante intentó continuar, pero el dolor le obligó a ser sustituido por Luighi, terminando el encuentro en el banquillo con una protección en su pie izquierdo.

La noticia supone un revés definitivo para las aspiraciones mundialistas del exjugador del Barcelona. Aunque no había sido un fijo en todas las listas de Carlo Ancelotti, Roque había ganado terreno en la consideración del técnico italiano, llegando a disputar 45 minutos en el amistoso de noviembre frente a Túnez. Con esta cirugía, el delantero queda oficialmente descartado para integrar la lista de Brasil en el Mundial.

El equipo médico del Palmeiras determinó que la cirugía es el tratamiento más adecuado para garantizar una recuperación total. Según el informe, se trata de un problema en la sindesmosis (ligamentos que unen la tibia y el peroné), similar a la sufrida recientemente por el uruguayo Joaquín Piquerez.

El club considera que el parón por la cita mundialista será el escenario ideal para que el jugador cumpla con los plazos de rehabilitación y regrese al 100% físicamente para el cierre de la temporada brasileña.

El Palmeiras, que actualmente compite en el Brasileirão y la CONMEBOL Libertadores, deberá afrontar sus próximos compromisos sin su principal referencia ofensiva, comenzando por su visita de este domingo a Red Bull Bragantino.

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