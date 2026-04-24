Voraz incendio dañó histórica iglesia en Queens y dejó varios bomberos heridos

Un incendio de gran magnitud consumió el jueves en la noche parte de la Primera Iglesia Reformada de Astoria, en Queens, luego de originarse en una vivienda parroquial cercana y propagarse rápidamente al templo.

El fuego comenzó alrededor de las 18:45 en una casa parroquial vacía de dos plantas, ubicada en la calle 12 entre la avenida 27 y Astoria Boulevard. En pocos minutos, las llamas alcanzaron la iglesia contigua, también desocupada, ambas construcciones con más de un siglo de antigüedad.

La emergencia escaló a un incendio de cinco alarmas, lo que movilizó a unas 84 unidades y cerca de 270 bomberos y paramédicos, de acuerdo con The New York Post y abc7NY.

Imágenes captadas en el lugar mostraron intensas llamas saliendo del techo del templo y una densa columna de humo que cubrió varias calles del vecindario.

Al menos seis bomberos heridos

Durante las labores de extinción, al menos seis bomberos resultaron heridos.

Uno de ellos fue golpeado en la cabeza por escombros tras el derrumbe parcial del techo, aunque se encontraba consciente y fuera de peligro, de acuerdo con las autoridades citadas por abc7NY.

HAPPENING NOW: FDNY units are operating at a 4-alarm fire on 12th Street and 27th Avenue in Queens. pic.twitter.com/2TKEXAPGOG — FDNY (@FDNY) April 23, 2026

At about 6:45 p.m. Thursday, the FDNY responded to reports of a fire at the First Reformed Church of Astoria at 27-26 12th Street in Queens. Units arrived and observed heavy fire in a vacant two-story rectory. The fire rapidly extended to the church, and units moved into both… pic.twitter.com/cQOewqJ1kl — FDNY (@FDNY) April 24, 2026

El jefe de operaciones del FDNY, Kevin Woods, explicó que la estructura antigua del edificio complicó el control del incendio. “Una vez que el fuego penetra en estas iglesias, tras las paredes y en el espacio del tejado, es muy difícil extinguirlo”, indicó.

Señaló el riesgo de colapso que obligó a los equipos a atacar las llamas desde el exterior.

Testigos relataron que el fuego se extendió con rapidez pese a los primeros intentos de contención. “Parecía que intentaban controlarlo, pero luego se propagó a la iglesia y se volvió persistente”, dijo un residente a FreedomNewsTV, citado por el New York Post.

NOW: Operations continue at a 5-alarm fire on 12th Street and 27th Avenue in Queens. pic.twitter.com/ebCx3XFzPc — FDNY (@FDNY) April 24, 2026

La iglesia, inaugurada a finales de la década de 1830, ya había sufrido un incendio en 1888 que obligó a su demolición y posterior reconstrucción, recordó el Post. Para muchos vecinos, el edificio forma parte de la historia del barrio, aunque algunos señalaron que llevaba tiempo sin uso y con problemas de intrusiones.

“Es muy doloroso. Mi familia ha estado ligada a esta iglesia por años”, expresó Kevin Harris, exdiácono del lugar, citado por ambos medios.

Las autoridades recomendaron a los residentes mantenerse en sus casas y cerrar las ventanas debido al humo, además de anunciar cierres de calles en la zona mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

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