Dos muertos y 11 heridos dejó incendio residencial en Nueva York

Dos personas perdieron la vida y seis civiles y cinco bomberos resultaron heridos durante un incendio residencial en El Bronx (NYC) ayer al comenzar la tarde.

El suceso tuvo lugar en 660 East 187th St, entre las avenidas Belmont y Cambreleng, alrededor de la 1:30 p.m. del martes. Entre los heridos, dos sufrieron lesiones graves.

Según las autoridades la tragedia pudo haber sido mayor, pero muchos otros residentes se encontraban en sus lugares de trabajo o en la escuela. “De no ser por sus heroicos esfuerzos, habría habido muchas más lesiones graves y, potencialmente, víctimas mortales”, declaró Vanessa Gibson, presidenta del condado El Bronx, en referencia a la labor de los bomberos.

Los equipos de emergencia se encontraron con un fuego intenso en el 1er piso, que ascendió rápidamente por las escaleras, propagándose a todos los niveles del edificio de cinco plantas. El inmueble alberga una barbería y una bodega en la planta baja, así como seis apartamentos distribuidos entre el 2do y el 5to piso, describió ABC News.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) indicaron que los bomberos lograron extinguir el fuego en el 1er piso; sin embargo, al llegar las llamas al último nivel el techo se derrumbó en una gran parte del edificio, al igual que una sección de la escalera interior.

Acto seguido, los bomberos pasaron a realizar operaciones desde el exterior y rescataron a varias personas tanto en la parte trasera como en la fachada del edificio. “La unidad 56 rescató a un civil que se encontraba atrapado en una ventana sin acceso a la escalera de incendios, logrando poner a salvo a la víctima mediante una escalera portátil”, explicó Kevin Woods, Jefe de Operaciones de FDNY.

Hasta el momento, la Cruz Roja ha registrado 23 hogares afectados, lo que incluye a 24 niños y 53 adultos. Aún no se ha determinado qué provocó el incendio y las investigaciones se encuentran en curso.

El lunes 13 de abril Shaniqua Fort, una mujer sin hogar de 36 años, fue capturada y acusada de provocar tres incendios en Queens (NYC), dejando tres personas heridas en un edificio que alberga un restaurante. Más tarde esa misma noche una anciana inmigrante de 80 años y su hijo de 59 perdieron la vida en un fuego que arrasó el apartamento que compartían en Brooklyn (NYC).

Igualmente la semana pasada Román Amatitla fue arrestado como sospechoso de haber iniciado a propósito un fuego que cobró la vida de tres adultos y una bebé en un edificio ilegal en Queens (NYC). En marzo Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

También ese mes Kenneth Roberts y su hijo Mekhi de 12 años perdieron la vida en un incendio ocurrido en un edificio de apartamentos en Long Island (NY).