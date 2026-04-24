Yolanda Hadid ofrece nuevamente su granja en Pensilvania

Yolanda Hadid quiere intentar vender su granja en Pensilvania tras haberla sacado del mercado en enero de este año. La propiedad regresa al mercado de bienes raíces con el mismo precio de $10.8 millones de dólares.

Esta propiedad entró por primera vez al mercado de bienes raíces en septiembre del año pasado, y poco después se informó que había encontrado un comprador para el sitio, pero esa transacción no logró cerrarse.

Decidió sacarla del mercado en enero de este año y ahora ha regresado con el mismo precio, hay que recordar que los $10.8 millones de dólares que espera recibir son una cifra mucho más alta que los $3.99 millones de dólares que ella pagó por el lugar en 2017.

En una reciente publicación de Instagram, la misma Hadid ha anunciado que el sitio regresó al mercado y explicó: “Esta tierra me ha enseñado cómo bajar la velocidad, curarme de Chronic Lyme y apreciar realmente todo lo que la madre naturaleza tiene para ofrecer”.

Dijo que durante este tiempo se encargó de plantar más de 3,000 nuevas plantas de lavanda, hay que recordar que, además de modelo, Yolanda Hadid se ha encargado del diseño de interiores y esta propiedad funciona como un catálogo de su trabajo.

El encargado de la venta sigue siendo el mismo agente de bienes raíces, Carl Gambino, y en su cuenta de Instagram se ha encargado de promocionar el lugar con un video y fotos que muestran a detalle la residencia.

Gambino también lo describe como “una extraordinaria propiedad de Solebury que encarna más de tres siglos de historia, belleza y preservación”.

Además de las extensas áreas verdes, siembras, caballerizas y muchos otros espacios al aire libre, esta propiedad incluye una casa principal de 6,907 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

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