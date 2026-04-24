Young Miko se suma a la banda sonora de “Girls Like Girls”

Una canción puede abrir caminos para encontrar uniones especiales, como ocurre con “Girls Like Girls”, cuando el proyecto dé el salto al cine con nuevas voces y nombres que amplían su alcance.

Entre ellos aparece Young Miko, quien formará parte de la banda sonora oficial con el tema “die 4 u”, en colaboración con Hayley Kiyoko.

El anuncio llega en medio de los avances de la adaptación cinematográfica, un proyecto que retoma el espíritu del videoclip lanzado en 2015 y lo expande con una historia más desarrollada. Aún no se conocen muchos detalles sobre la canción, pero la idea es la de construir una identidad musical alineada con el relato.

Del videoclip a la pantalla grande

La historia sigue a Coley, una joven que atraviesa su primer amor con otra chica, mientras lidia con su propio proceso de identidad, durante un verano que marca un antes y un después.

Lo que comenzó como un video protagonizado por Stefanie Scott y Kelsey Asbille, ahora se transforma en una película con nuevas intérpretes, Maya da Costa y Myra Molloy, quienes toman el relevo en esta versión.

El guion fue coescrito por Kiyoko junto a Stefanie Scott, un detalle que mantiene un vínculo directo con el material original. A eso se suma una banda sonora que busca acompañar esa evolución narrativa con artistas que orbitan entre el pop y lo alternativo. En esa selección destacan nombres como Tegan and Sara, Joy Oladokun y Chelsea Cutler.

Young Miko y una presencia que suma significado

La participación de Young Miko no es un aspecto menor. La artista ha construido una carrera en la que su identidad forma parte natural de su propuesta musical, algo que la posiciona como una figura visible dentro de la escena urbana vinculada a la comunidad LGBTIQ+. Su incorporación al proyecto dialoga con el mensaje que “Girls Like Girls” ha sostenido desde sus inicios.

El contexto también juega a favor de este lanzamiento. El proyecto coincide con el décimo aniversario del videoclip original, una pieza que acumuló más de 145 millones de reproducciones y que logró instalarse como referencia dentro de la representación sáfica en la cultura pop. En 2019, Billboard incluyó la canción entre los temas destacados del género, consolidando su impacto.

El calendario ya está definido. El álbum se lanzará el 12 de junio, mientras que el estreno de la película llegará el 19 de junio. Dos fechas cercanas pensadas así para tener y vivir una experiencia que se construye, tanto desde lo visual, como desde lo sonoro.

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