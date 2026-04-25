Arabia Saudita rescinde acuerdo de $200 millones con la Met Opera

Siguen conociéndose las secuelas que dejaron los conflictos de guerra entre Israel e Irán y, en esta oportunidad, quedó afectada la Ópera Metropolitana de Nueva York (Met Opera), tras darse a conocer la ruptura de un acuerdo de 200 millones de dólares, según informó The New York Times.

De acuerdo al director de la Ópera, Peter Gelb, fue informado a principios de la presente semana y le indicaron que el país se dedicará a cubrir únicamente necesidades esenciales por el momento, luego de lo afectada que quedó la economía tras la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

¿Qué involucraba el acuerdo?

La información que se conoce es que el convenio era por un periodo de ocho años, aunque se trataba específicamente de un “memorando de entendimiento“, firmado en septiembre. Lo que quiere decir que Arabia no estaba obligada a pagar esa cifra y, por ende, optaron por dejar a un lado el acuerdo, sin sufrir consecuencias.

La intención de la Met Opera con este proyecto era saldar un déficit de $30 millones, que arrastran por la pandemia por el Covid-19, del cual aún no se han podido reponer. De hecho, a inicios del 2026, varios empleados fueron despedidos por la reducción de ahorros que acumulan desde hace tres años.

La Met Opera comienza a estudiar alternativas de emergencia

El director Gelb indicó que buscarán convenios con otros países que quieran apostar a la cultura y esperan conseguir una “herencia” que ronde los 100 millones de dólares para emparejar su economía.

De momento, han tenido que recurrir a medidas de emergencia, como la venta de dos murales de Marc Chagall, los cuales se encuentran en su sede principal (Lincoln Center), para saldar algunas deudas.

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