Elizabeth Banks habla sobre los retos para superarse en Hollywood

En el orbe cinematográfico, muchas mujeres han tenido éxito, pero no todas saben equilibrarse a nivel profesional y personal. Uno de los casos de actrices que son capaces de cumplir múltiples tareas es el de Elizabeth Banks, quien habló recientemente sobre los retos para superarse en Hollywood en el podcast Bustle.

Banks, actriz, directora, productora y madre; es recordada en la actuación principalmente por el personaje de Effie Trinket en la saga de “The Hunger Games“, una producción que obtuvo un gran éxito internacional.

Elizabeth Banks ha ido aprendiendo en todos los ámbitos

Mientras que como directora se estrenó en 2015 y de la mejor manera, tras liderar el proyecto que se convirtió en el estreno musical más visto en la historia del cine, “Pitch Perfect 2“.

“Pensé que nunca volvería a hacer algo tan grande“, comentó Banks, creyendo que eso simplemente había sido una especie de “suerte que solo se consigue una vez”.

Sin embargo, con la madurez que fue tomando con el paso del tiempo, se percató de que para no dejar de crecer es necesario saber asimilar los logros previos y no dejarse llevar por la inseguridad o presión con respecto a los nuevos proyectos, en una industria donde es difícil establecerse. Algo que afecta en primer lugar a las mujeres, según su perspectiva.

“Sentimos que solo tuvimos suerte una vez”, dijo. Por eso, defiende la autoafirmación y autenticidad como principios ante la industria y prioriza proyectos alineados con sus propios valores y visión.

¿Cómo aplica la creatividad en su trabajo?

Aunado a eso, considera que la creatividad en la producción y dirección es algo que emerge súbitamente y aplica la técnica de apuntar inmediatamente cuando le surge una idea porque después se le olvida.

Lo que la inspiró a innovar en la dirección fue justamente eso, tener la oportunidad de crear de forma autónoma y, a su vez, de darle espacio a nuevos artistas que pueden incluirse en sus producciones.

¿Cómo le va en la maternidad?

Con respecto a su vida personal, Banks está casada desde 2003 con Max Handelman, con quien tiene dos hijos adolescentes. Con quienes pasa tiempo a través de la lectura, su pasatiempo favorito desde su infancia.

Elizabeth, su amor hacia los libros se debe a no haber crecido en la era de la tecnología y por eso trata de inculcárselo a sus hijos, para que desarrollen una mente crítica.

Elizabeth Banks es otro ejemplo de querer es poder y del empoderamiento femenino con los proyectos que realiza a nivel profesional y también personal.

Sigue leyendo: