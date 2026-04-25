Pareja se casa en centro de detención de ICE en California ¿Cómo fue el proceso?

Se casan en centro de detención de ICE en California en un intento por frenar deportación

Christina Serrano y Juan Serrano se casaron dentro del Centro de Procesamiento de ICE de Mesa Verde, en Bakersfield, California, donde él permanece detenido desde hace más de siete meses, en un intento por influir en su situación migratoria.

La boda se realizó el 15 de abril, aunque el caso se dio a conocer recientemente. La pareja firmó su acta de matrimonio sin la presencia de familiares ni una celebración tradicional, tras completar un proceso de aproximadamente dos meses para obtener la autorización de las autoridades migratorias.

Detención tras cita con autoridades

Juan Serrano, originario de Guatemala, vivió cerca de cinco años en Estados Unidos después de solicitar asilo. Durante ese tiempo trabajó como soldador y acudía regularmente a sus citas con inmigración.

Su situación cambió cuando fue citado para registrarse y, al presentarse, fue detenido.

“Lo llamaron para que viniera a registrarse y fue entonces cuando lo detuvieron”, relató Christina al medio local KERO.

La pareja se había comprometido aproximadamente un año antes de la detención, pero decidió continuar con sus planes pese a las circunstancias.

“No queríamos que fuera así, pero al final lo hicimos porque queremos estar juntos”, declaró Christina a KSBY.

Couple marry inside ICE detention center in final bid to keep alleged illegal migrant husband in the US https://t.co/CQD79Q7K62 pic.twitter.com/XAaslDW6H4 — California Post (@californiapost) April 19, 2026

Matrimonio como vía legal

Tras la boda, Christina inició una petición familiar basada en el matrimonio, con la intención de ayudar a su esposo a permanecer en Estados Unidos o al menos retrasar su deportación.

Sin embargo, hasta ahora no existe una resolución definitiva y no hay certeza de que el proceso tenga éxito.

Un proceso poco común dentro de ICE

El trámite para casarse dentro de un centro de detención es poco frecuente y depende de la aprobación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que evalúa cada caso de forma individual.

Las autoridades revisan la documentación, verifican la intención de matrimonio y analizan condiciones legales y de seguridad antes de autorizar la ceremonia.

Una vez aprobada, ICE define la fecha, la hora y las condiciones del enlace, sin margen de decisión para la pareja.

Ceremonia bajo estrictas condiciones

La boda se realizó dentro del centro de detención, en un entorno completamente controlado, sin invitados, sin fotografías y sin elementos tradicionales. Los costos fueron asumidos por la pareja.

La ceremonia fue oficiada por la pastora Dawn Wilder, de la Iglesia Luterana Emmanuel, quien señaló que desconocía que este tipo de matrimonios fuera posible en estas instalaciones.

“En cuanto me lo preguntaron, dije que sí. El mayor problema era que ICE fijaba la fecha y la hora. No teníamos ningún control”, explicó.

Wilder añadió que el proceso también resultó desconocido para algunos abogados de inmigración.

Planes a futuro

Aunque no pudieron realizar la boda que habían planeado, la pareja espera celebrar en el futuro fuera del centro de detención.

“Nos encantaría que fuera en Las Vegas y disfrutar de la estancia allí”, señaló Christina, quien también indicó que su esposo desea ser liberado pronto y reunirse con su familia.

Proceso para casarse en un centro de detención de ICE

Solicitar formalmente autorización para contraer matrimonio ante ICE

Presentar documentación que respalde la intención de casarse

Cumplir con los requisitos legales establecidos

En algunos casos, contar con asesoría legal

Revisión individual del caso por autoridades federales

Evaluación de condiciones legales y de seguridad

Esperar la aprobación oficial de ICE I

CE fija la fecha, hora y condiciones de la ceremonia

La boda se realiza dentro del centro de detención

Ceremonia privada, sin invitados ni fotografías

Los costos corren por cuenta del detenido o su pareja

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