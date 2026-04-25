Descubre el secreto del pollo al albañil: receta tradicional mexicana

El sazón de las abuelas guarda los mejores secretos en la combinación de ingredientes y especias, que convierten platos sencillos en exquisiteces que conquistan paladares. Tal es el caso del pollo al albañil.

Se trata de una receta de la cocina tradicional mexicana muy en la tendencia “Farm-to-Table” (del campo a la mesa), donde se priorizan ingredientes frescos, cocciones lentas y el aprovechamiento de cada especia para dar profundidad al sabor sin necesidad de conservantes artificiales.

En la receta original De mi rancho a tu cocina el secreto está en el dorado: sellar el pollo y sofreír los vegetales frescos resalta los sabores naturales de esta joya de la gastronomía mexicana.

Ingredientes

2 kg de pollo (preferiblemente muslo y pierna para mayor jugosidad).

(preferiblemente muslo y pierna para mayor jugosidad). 1 kg de tomate verde (tomatillo).

(tomatillo). 2 tomates (tomate rojo).

(tomate rojo). 1 cebolla blanca y 5 dientes de ajo .

y . 2 chiles jalapeños (desvenados para controlar el picor).

(desvenados para controlar el picor). 1 lata de chiles chipotles en adobo.

en adobo. Especias: Orégano, 4 hojas de laurel, cominos y pimienta negra.

Orégano, 4 hojas de laurel, cominos y pimienta negra. Sal y aceite al gusto.

Preparación paso a paso

Dorado del pollo: en una cazuela con aceite caliente, sella las piezas de pollo con un poco de sal hasta que estén bien doraditas por ambos lados. Retira y reserva. El sofrito base: en la misma grasa del pollo, sofríe la cebolla picada y, tras unos instantes, añade el ajo. Es vital no quemar el ajo para evitar sabores amargos. Integración de vegetales: incorpora el tomate verde (cortado en mitades o cuartos), el tomate rojo y los chiles jalapeños en rajas. Cocina hasta que todo esté bien sofrito. Sabor y aroma: agrega el laurel, el comino, la pimienta y el orégano (triturándolo con las manos para activar sus aceites esenciales). Añade la lata de chiles chipotles según tu tolerancia al picante. Cocción final: regresa el pollo a la cazuela junto con sus jugos. Añade un poco de agua, rectifica la sal y deja cocinar a fuego lento hasta que la carne esté tierna y los sabores integrados.

Una vez finalizada la cocción, sirve con arroz, tortillas o las guarniciones de tu preferencia y a disfrutar.

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