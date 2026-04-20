La magia del ajo rostizado: cómo lograr un puré de papa con sello de restaurante

El puré de papas es una guarnición clásica, reconfortante y deliciosa que combina a la perfección con diferentes tipos de proteínas, vegetales e incluso como sustituto de harinas procesadas en algunas dietas. Aunque hay principios básicos para lograr la textura ideal, existen diversas técnicas: desde agregar una generosa porción de mantequilla hasta especias aromáticas.

Esta receta incluye ajo confitado (rostizado), uno de los mejores secretos de la cocina francesa. Recordemos que el ajo aporta un aroma inigualable a las comidas; dependiendo de cómo lo cortemos o empleemos, otorgará un toque único a cada plato. El ajo rostizado brinda un sabor sutil, dulce y una textura cremosa que eleva esta receta a otro nivel.

Receta de puré de papa con ajo rostizado

Esta receta es original del canal Tanto Monta En La Cocina. Es la opción ideal para una guarnición elegante, llena de sabor y, sobre todo, sin complicaciones técnicas ni largas esperas.

Ingredientes

1 kg de papa blanca o papa Yukon Gold.

o papa Yukon Gold. 1 cabeza de ajo fresco.

fresco. 1 barra de mantequilla .

. 1 taza de crema espesa (heavy cream) o leche entera.

(heavy cream) o leche entera. Aceite de oliva (cantidad necesaria).

(cantidad necesaria). Sal y pimienta al gusto.

al gusto. Hojitas de tomillo fresco (o seco).

fresco (o seco). Cebollín picado (para decorar).

Preparación paso a paso

1. El secreto: el ajo rostizado Para preparar el ajo rostizado, precalienta el horno a 200°C. Corta la parte superior de la cabeza de ajo para exponer los dientes; colócala sobre papel aluminio, rocía con aceite de oliva, sal, pimienta y las hojitas de tomillo. Cierra el papel formando un paquete y hornea por 45 minutos hasta que el ajo esté tierno, dorado y con una fragancia dulce.

2. Cocción de las papas: Lava las papas, pélalas y córtalas en cubos de tamaño similar para asegurar una cocción uniforme. Colócalas en una olla, cúbrelas con agua fresca y añade un toque de sal. El tiempo de cocción es clave: entre 15 a 18 minutos o hasta que estén suaves al pincharlas. Una vez listas, escúrrelas bien y colócalas en un recipiente para dejar reposar un momento.

3. La mezcla cremosa: Lleva una olla pequeña a fuego medio-bajo y calienta la mantequilla con la crema espesa hasta que se derrita e integre por completo. Retira del fuego y añade inicialmente la mitad de esta mezcla a las papas para empezar a triturar.

4. El toque final: Una vez que el ajo rostizado esté listo, retíralo del horno y presiónalo para extraer la pulpa cremosa. Agrégala directamente sobre las papas. Sazona con sal y pimienta adicional; mezcla bien hasta obtener una textura suave y sedosa. Incorpora el resto de la crema según la consistencia de tu preferencia.

5. Sugerencia de presentación: Sirve este puré bien caliente. Como toque final, añade un trocito de mantequilla encima para que se derrita lentamente y espolvorea cebollín fresco.

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