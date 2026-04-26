Militão se perderá el Mundial 2026 por recaída de lesión, según ESPN

El defensa central del Real Madrid Éder Militão sufrió una grave recaída en su lesión del bíceps femoral que le obligará a pasar por el quirófano, una decisión que, según informaron fuentes a ESPN, lo deja prácticamente fuera de la convocatoria para el Mundial 2026.

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El brasileño sintió molestias el pasado martes durante el encuentro frente al Alavés, obligando a su sustitución antes del descanso. Aunque las exploraciones iniciales invitaban a un moderado optimismo, las pruebas definitivas revelaron que se le abrió la cicatriz de la lesión sufrida el pasado diciembre.

Fuentes médicas indicaron a ESPN que la zona de la cicatrización, al haber sido tratada en diciembre con plasma rico en plaquetas en lugar de cirugía, presentaba este riesgo de rotura en una zona tan delicada. La necesidad de una intervención quirúrgica ahora extiende los plazos de recuperación de manera que Militão no volverá a vestir la camiseta del Real Madrid esta temporada y se perderá la cita mundialista con la Canarinha.

La enfermería a tope en Valdebebas

La baja de Militão se suma a un panorama desolador para Álvaro Arbeloa y también para Carlo Ancelotti, quien pierde a otra pieza clave en Brasil tras la ya conocida ausencia de Rodrygo Goes. Además, la enfermería blanca sigue sumando nombres:

Arda Güler: Estará fuera entre tres y cuatro semanas por una lesión en el bíceps femoral.

Kylian Mbappé: Terminó el duelo frente al Real Betis con una sobrecarga que lo mantiene bajo observación.

Esta cadena de lesiones musculares en el tramo decisivo de la temporada pone en jaque las aspiraciones del Real Madrid en el cierre de curso y obliga a Ancelotti a replantear seriamente su esquema defensivo para el debut mundialista de junio.

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