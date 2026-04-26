Jessica Stam pide $5 millones de dólares por su mansión en Hawái

La modelo Jessica Stam ha decidido deshacerse de la mansión en Hawái, Estados Unidos, que le pertenece desde el 2021. La propiedad está disponible por $5 millones de dólares.

Esta fue la primera propiedad que Stam y su esposo Brahman Turner compraron al mudarse de Nueva York a Hawái. En 2021, la pareja invirtió $1.7 millones de dólares y ahora esperan recibir una importante ganancia con su venta.

La decisión se ha tomado porque la supermodelo, conocida por ser parte de la marca Victoria’s Secret, debe mudarse por compromisos laborales. Aunque en algunas apariciones ha asegurado lo importante que fue para ella trasladarse a un lugar como Hawái.

“Mi padre era agricultor y mi madre se encargaba de la casa. Tengo seis hermanos y ella conservaba enlatando todo lo que no podíamos comer. Vivir parte del año en Hawái me permite compaginar el trabajo en la ciudad con los constantes viajes transatlánticos a los que estaba acostumbrada para los desfiles de moda”, le dijo la modelo canadiense a “New York Post” en el 2022.

Por otro lado, en el listado disponible en la página web de Compass, se describe la propiedad de Stam como un refugio “rodeado de la abundante belleza natural del lugar, con vistas panorámicas al océano que se extienden hasta Moloka’i y Lana’i”.

La propiedad ocupa un lote de 2 acres en Kula e incluye una casa principal de 3,644 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, tres baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La construcción de la propiedad data de los años 80, pero las recientes reformas han hecho que el sitio se mantenga en buen estado.

El agente de bienes raíces encargado de esta venta asegura que “una propiedad de este calibre define la tranquilidad de la vida en la montaña en su máxima expresión, creando un hogar para celebrar los momentos importantes de la vida”.

Sobre los interiores de la propiedad se dice que “la residencia principal cuenta con electrodomésticos Wolf completamente nuevos, incluyendo una placa de inducción, refrigerador y lavavajillas. Los pisos de madera de roble blanco nuevos y personalizados en toda la casa son el lienzo para que usted mismo exprese su estilo persona”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad también ofrece extensas áreas verdes, terrazas, piscina, área de spa, comedor y otros espacios disponibles para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

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