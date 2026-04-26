Manifiesto de sospechoso del tiroteo en Washington reflejaba sentimientos anti-Trump

Cole Allen, señalado como presunto autor del tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, expresó en un manifiesto enviado a sus familiares minutos antes del ataque un fuerte rechazo hacia el presidente Donald Trump y miembros de su administración, según información publicada por el New York Post.

El documento, de 1,052 palabras, fue remitido a sus allegados apenas diez minutos antes del incidente. En él, Allen, de 31 años, identificó como “objetivos” prioritarios a altos funcionarios del Gobierno de Trump. De acuerdo con el diario, la única excepción en esa lista era el director del FBI, Kash Patel.

En sus escritos, Allen justificó sus acciones al presentarse como un ciudadano que no estaba dispuesto a permitir que un “pedófilo, violador y traidor” actuara en su nombre, en una aparente referencia al mandatario, quien se encontraba en el evento al momento del ataque.

Tras recibir el manifiesto, el hermano de Allen alertó a la policía de Connecticut, según declaró a NBC News un alto funcionario de la administración. Ese mismo funcionario describió el texto como una muestra de sentimientos anti-Trump.

Asimismo, precisó que los posibles blancos mencionados por Allen eran funcionarios de la administración y no invitados a la cena ni empleados del hotel Washington Hilton, donde se celebraba el evento.

El escrito también incluía mensajes dirigidos a familiares y amigos. Según el funcionario, Allen se disculpaba con ellos y reconocía que no esperaba obtener su perdón.

En declaraciones a las autoridades, la hermana del sospechoso lo describió como una persona propensa a realizar comentarios radicales y a hablar con frecuencia sobre un supuesto plan para resolver los problemas del mundo.

La mujer también confirmó a los investigadores que Allen había adquirido dos pistolas y una escopeta. Sin embargo, indicó que sus padres desconocían que las armas estaban almacenadas en la vivienda familiar.

Allen comparecerá ante un tribunal federal este lunes.

Motivos “anticristianos”

Por su parte, Trump afirmó este domingo que el atacante actuó motivado por un profundo rechazo hacia los cristianos. En una entrevista telefónica con Fox News, el presidente aseguró que el manifiesto evidenciaba ese sentimiento.

“Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano”, dijo Trump, quien fue evacuado por el Servicio Secreto el sábado por la noche tras escucharse disparos en el Washington Hilton.

El mandatario también señaló que la familia del sospechoso conocía sus dificultades. “Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza”, afirmó. “Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala”.

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