“Michael” tuvo un debut histórico en cines para una película biográfica

La película “Michael” batió récord de taquilla en su primer fin de semana de estreno y se convirtió en el mejor debut de la historia para una película biográfica.

La película biográfica de Lionsgate sobre el Rey del Pop, Michael Jackson, se estrenó en salas de cines el pasado 24 de abril y recaudó $97 millones de dólares en Estados Unidos y $217 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, según reseñó Variety.

Esta película superó cualquier otra cinta biográfica en taquilla, incluyendo “Straight Outta Compton” (2015), nominada al Oscar en la categoría “Mejor Guion Original”, la cual tuvo un debut de $60 millones de dólares. “Michael” superó a “Bohemian Rhapsody”, la biografía de Freddy Mercury, de 2018, que se estrenó con $51 millones de dólares.

Asimismo, “Michael” logró el segundo mejor debut del año, solo superado por “The Super Mario Galaxy Movie”, que recaudó $131 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno.

La crítica no fue amable, en su mayoría, con “Michael”. Rolling Stone aseguró que la cinta “decide romper la cronología sin encontrar una estructura clara que la sostenga. El tiempo salta y avanza sin dirección”. La revista también critica la ausencia de representación de figuras importantes en la vida de Michael Jackson, como Diana Ross, su hermana Janet Jackson, entre otros. “‘Michael’ es un ejercicio que explota la figura del rey del pop y reduce su complejidad como persona”, dice la revista.

Vogue cuestionó que la película se centró en la idealización del artista y desaprovechó la oportunidad de desmitificarlo, mostrando quién era Michael Jackson fuera del escenario. “‘Michael’ funciona como un espectáculo, pero falla como retrato y esto solo sirve para reforzar el mito detrás del cantante pop más grande de toda la historia”, dice Vogue.

Aunque la película obtuvo solo 38% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, el público ha tenido una opinión totalmente diferente y la taquilla lo demuestra. El público le otorgó una calificación de “A-” en las encuestas de salida de CinemaScore.

“No se consiguen estas cifras a menos que se estén viendo números altísimos en todos los grupos demográficos imaginables. Está claro que se lo están pasando en grande, y eso augura un excelente resultado”, dijo Adam Fogelson, presidente del departamento de cine de Lionsgate.

“Michael” narra el ascenso a la fama del “Rey del Pop”, quien falleció en 2009. El personaje principal es interpretado por Jaafar Jackson, sobrino de Michael e hijo de Jermaine Jackson. Los críticos han reclamado que la cinta endulza la vida del cantante y no incluye aspectos turbios como las acusaciones de abuso sexual.

Inicialmente, la película sí planeaba abordar una denuncia de abuso sexual contra Michael Jackson en 1993. Sin embargo, esas escenas tuvieron que eliminarse después de que los productores descubrieran una cláusula en el acuerdo con el joven denunciante que prohibía su representación o mención en cine o televisión.

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