Hijo de Pablo Escobar afirma que su padre quiso secuestrar al ídolo Michael Jackson

Después de más de 15 años de su muerte, Michael Jackson vuelve a ser tendencia por el estreno de su biopic y, recientemente, el hijo de Pablo Escobar recordó una anécdota, en la cual reveló que su padre tenía el plan de secuestrar al “Rey del Pop”.

Pablo Escobar fue un mercenario colombiano que tuvo tanto poder y dinero desde mitad de la década de los 70´ hasta su muerte en 1993, que fue temido en buena parte del mundo. La actividad ilícita que lo volvió millonario fue la distribución de cocaína. No obstante, sus actividades criminales fueron de todas las escalas.

Pablo Escobar tuvo la intención de secuestrar a Michael Jackson

“El Patrón del mal”, como muchas personas lo denominaban, llegó a tener tanto dinero que consiguió shows exclusivos con artistas de talla internacional y su hijo, Sebastián Marroquín, confesó este lunes en una entrevista compartida por Supercine Latam que su papá tenía un plan siniestro en contra del artista más influyente a nivel global de aquel momento.

“Sí, fue verdad”, respondió Sebastián cuando le consultaron si era cierto el rumor de que Pablo Escobar quiso contratar a Michael para secuestrarlo.

A eso añadió: “Es una gran desilusión ver cómo yo quería nada más tener a Michael Jackson enfrente, tocándonos, bailándonos, haciendo el moonwalk, y mi padre, lo único que estaba pensando era cómo secuestraba a este personaje”.

Marroquín reconoce que lo que él quería como un espectáculo inolvidable, su papá lo visualizaba con una mente criminal, algo que para él (Sebastián) “fue devastador” porque Jackson era su ídolo.

La biopic de Michael Jackson promete

La esperada producción biográfica del “Rey del Pop” se estrena este 22 de abril en las salas de cine de Países Bajos y el 24 de abril en Estados Unidos. Muchos seguidores conocerán detalles del icono de la música pop en inglés que nunca imaginaron, aunque principalmente la sinopsis trata sobre sus inicios en la música y el ascenso superlativo de su trayectoria.

Michael nació en 1958 y desde pequeño se introdujo en el orbe musical, teniendo una era dorada que comenzó desde los 80, justamente con el apogeo también del “Patrón del mal” en la delincuencia.

Sigue leyendo: