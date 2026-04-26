Muere ciclista colombiano Cristian Muñoz por lesión de rodilla en una carrera en Francia

Las complicaciones médicas derivadas de la lesión que sufrió en una carrera en Francia acabaron con la vida del ciclista colombiano Cristian Camilo Muñoz, de 30 años, quien falleció en Oviedo, España, donde había sido trasladado para recibir atención especializada.

La noticia del fallecimiento la dio a conocer el pasado viernes el equipo Nu Colombia. Según el equipo, el ciclista murió por “complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia“.

El equipo explicó que, luego de haber sufrido la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió atención en la herida de su rodilla izquierda.

“Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada”, detallaron.

En las últimas horas, la evolución clínica de Muñoz fue empeorando y, a pesar de los esfuerzos médicos, terminó falleciendo en la mañana del viernes.

¿Quién fue Cristian Camilo Muñoz?

El ciclista nació el 20 de marzo de 1996 en Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, en el centro del país, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo Nu Colombia en la categoría Continental.

Fue un escalador que construyó una carrera sólida entre Colombia y Europa, pasando por equipos de proyección y por el WorldTour antes de consolidarse como un corredor combativo en el pelotón continental.

Comenzó a destacar en las categorías juveniles por su capacidad en la montaña. Su proyección se confirmó en 2017, cuando logró dos victorias de etapa en la Vuelta de la Juventud de Colombia y se coronó campeón por puntos de la misma prueba.

En 2018 dio un salto clave al ganar una etapa del Giro Ciclistico d’Italia Sub-23. Su rendimiento lo llevó a fichar por el UAE Team Emirates, donde compitió entre 2019 y 2021, compartiendo estructura con figuras como Tadej Pogačar.

Tras su paso por el WorldTour, en 2022 se unió al EPM-Scott. En 2024 fichó por Nu Colombia, equipo continental con el que regresó al calendario europeo.

Con esta escuadra consiguió triunfos parciales en la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá, además de ser campeón de la montaña del Clásico RCN.



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