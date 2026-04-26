Corren al puertorriqueño Alex Cora de Boston Red Sox tras marca de 17-10

Una marca de 17 derrotas y 10 victorias en los primeros 27 juegos de la Major League Baseball esta temporada fue suficiente para que Boston Red Sox decidiera correr al manager puertorriqueño Alex Cora.

A través de un comunicado al final de la jornada del pasado sábado, Boston Red Sox no solo confirmó el despido de Cora, sino que anunció la salida de gran parte del staff.

Además del boricua, también fueron despedidos el entrenador de bateo Peter Fatse, el coach de tercera base Kyle Hudson, el coach de banca Ramón Vázquez, el asistente de bateo Dillon Lawson y el encargado de estrategia ofensiva Joe Cronin.

En este sentido, los Red Sox anunciaron que la leyenda Jason Varitek fue reasignado dentro de la estructura del club a un nuevo rol. Sin embargo, no ofrecieron detalles y aseguraron que sus funciones serán reveladas “en una fecha posterior”.

La transición ya tiene un encargado provisional. Chad Tracy, quien venía desempeñándose como mánager del equipo Triple A en Worcester desde 2022, asumirá el cargo de forma interina.

“Alex Cora llevó a esta organización a una de las mejores temporadas en la historia de los Medias Rojas en 2018, y por eso, y por los muchos años que siguieron, siempre tendrá nuestro más profundo agradecimiento,” dijo el propietario principal de los Medias Rojas, John Henry.

“Ha tenido un impacto duradero en este equipo y en esta ciudad. Ha liderado dentro y fuera del campo de muchas maneras importantes. Estas decisiones nunca son fáciles, pero esta es especialmente difícil dado lo que Alex ha significado para los Medias Rojas desde el día en que llegó”, añadió en el comunicado.

La salida de Cora se efectuó luego de que el pasado viernes Baltimore Orioles le ganara 10-3. No conforme con esto, el pasado sábado se llevaron una paliza de 17-1.

Entre esos tropiezos se incluyó una barrida sufrida en Fenway Park frente a los New York Yankees. Cora se va luego de ocho temporadas al frente del equipo y con un balance acumulado de 619 triunfos y 541 derrotas.

Su etapa quedó marcada por la conquista de la Serie Mundial en 2018, logro conseguido en su primer año como dirigente.

Cora hizo historia en 2018 al convertirse en el segundo mánager latino en ganar una Serie Mundial en las Grandes Ligas. El primero fue el venezolano Oswaldo ‘Ozzie’ Guillén en 2005 con Chicago White Sox.