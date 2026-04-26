Padre de Fernando Tatis Jr. es contratado como mánager en el béisbol profesional de Venezuela

Mientras Fernando Tatis Jr. brilla con San Diego Padres en la MLB, su padre, Fernando Tatis Sr., agrandará su legado en Venezuela. El mítico expelotero fue contratado por los Tiburones de La Guaira para ser su mánager durante la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

“Aquí no se viene a jugar, se viene a ganar”, con esa frase, el equipo venezolano anunció la contratación de Tatis Sr. el pasado jueves.

“El presidente de la junta directiva, Wilmer Ruperti, anunció oficialmente la contratación de un hombre que respira béisbol y sabe lo que es la gloria: Fernando Tatis Sr.”, anunció el equipo en redes sociales.

¡AQUÍ NO SE VIENE A JUGAR, SE VIENE A GANAR! 🦈🔥

El Presidente de la Junta Directiva Wilmer Ruperti anunció oficialmente la contratación de un hombre que respira béisbol y sabe lo que es la gloria: FERNANDO TATIS SR. 🇩🇴⚾️



¡Bienvenido a casa , Fernando! #PaEncimaSiempre 🦈🏆 pic.twitter.com/yuSjLlWCRI — Tiburones de La Guaira (@Tiburonesbbc_) April 23, 2026

Tatis Sr. llega a Venezuela con una amplia trayectoria como mánager en la Liga Dominicana (Lidom). Su misión será llevar al equipo a la postemporada tras dos años quedándose afuera luego de conseguir un histórico campeonato tras casi cuatro décadas de sequía.

Tras retirarse como pelotero de Grandes Ligas, Tatis Sr. dio el salto al rol de estratega y rápidamente se consolidó en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Con las Estrellas Orientales, logró uno de los hitos más importantes de su carrera: romper una sequía de 51 años sin campeonato, coronándose en la temporada 2018–2019.

Posteriormente, en la temporada 2024–2025, Tatis Sr. fue reconocido como Dirigente del Año en Lidom. Ahora, será un manager con dos trabajos, ya que en paralelo también dirige en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), específicamente con los Algodoneros de Unión Laguna.

Palmarés como entrenador

Campeón de LIDOM (2018–2019) rompiendo una sequía histórica.

Dirigente del Año (2024–2025) en República Dominicana.

Experiencia en Serie del Caribe con múltiples participaciones.

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