4 millones menos de personas reciben beneficios SNAP tras cambios de reglas por Donald Trump

El número de personas que reciben ayuda para alimentos en Estados Unidos registró una fuerte caída durante el primer año del actual gobierno, tras la implementación de nuevas reglas en el programa SNAP.

Datos preliminares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestran que entre enero de 2025 y enero de 2026 el total de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) disminuyó en aproximadamente 4.2 millones de personas, pasando de 42.8 millones a menos de 38.6 millones en todo el país.

Cambios en la ley detonaron la caída

La reducción coincide con la aprobación en julio de 2025 de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), que introdujo modificaciones significativas al programa de asistencia alimentaria, considerado el más grande en Estados Unidos.

Entre los principales cambios destacan:

–Expansión de requisitos laborales para adultos hasta los 64 años

–Reglas más estrictas para adultos sin dependientes

–Eliminación de ciertas exenciones para veteranos, personas sin hogar y exjóvenes en hogares de crianza

–Restricciones adicionales para algunos inmigrantes con estatus legal, especialmente refugiados

Durante la primera mitad de 2025, la baja fue gradual, con una reducción de poco más de 800,000 beneficiarios entre enero y julio.

Sin embargo, tras la entrada en vigor de las nuevas reglas, la caída se aceleró: entre agosto de 2025 y enero de 2026 se perdieron cerca de 3.4 millones de beneficiarios.

El descenso mensual más fuerte ocurrió entre octubre y noviembre de 2025, cuando el número de inscritos cayó en 1,093,860 personas, justo después de que venciera el plazo del 1 de noviembre para que los estados implementaran las nuevas disposiciones.

Por qué más personas perdieron el apoyo

Las nuevas condiciones han dificultado tanto el acceso como la permanencia en el programa.

Uno de los cambios clave fue obligar a trabajar o participar en programas de capacitación a grupos que antes estaban exentos, como adultos de entre 55 y 64 años.

También se redujeron exenciones para padres con hijos mayores de 14 años, lo que incorporó a más familias al cumplimiento de requisitos laborales.

En muchos casos, la pérdida del beneficio no se debe a mayores ingresos, sino a que los beneficiarios:

–Ya no cumplen con los nuevos criterios

–No completan trámites a tiempo

–Enfrentan dificultades en procesos de recertificación, que se realizan cada 3 a 6 meses

Proyecciones y críticas

El impacto de estos cambios ya había sido anticipado. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó en agosto de 2025 que alrededor de 4 millones de personas verían reducidos o eliminados sus beneficios.

Diversas organizaciones han cuestionado las nuevas reglas. El 👉 Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas advirtió: “La gran mayoría de las personas que perderían SNAP bajo un requisito laboral ampliado perderían la ayuda que necesitan para pagar alimentos sin ninguna mejora en sus perspectivas laborales o ingresos”.

Por su parte, el Centro de Investigación y Acción Alimentaria señaló que estas medidas funcionan como una barrera para el acceso a los alimentos en lugar de un camino hacia el empleo.

Incluso el Centro para el Progreso Estadounidense proyectó que la reducción en la cobertura podría estar relacionada con hasta 70,000 muertes evitables.

Postura del gobierno

La administración de Donald Trump ha defendido los cambios, argumentando que buscan reducir la dependencia del programa y combatir irregularidades.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, afirmó que la ley aborda el fraude y el desperdicio que se han desbordado en el programa.

Además, explicó: “La ley responsabiliza a los estados por sus tasas de error, fortalece los requisitos laborales y evita que inmigrantes ilegales reciban SNAP”.

Trump, por su parte, sostuvo en noviembre de 2025 que el programa está destinado a personas con problemas reales y que están en una situación difícil.

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