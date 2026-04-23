El cambio en SNAP que permitiría comprar pollo asado caliente y mejorar tu poder de compra

Más de 42 millones de personas en Estados Unidos que son beneficiarias del Programa SNAP no pueden usar este apoyo para comprar comida caliente con su tarjeta EBT. Este lineamiento se está quedando obsoleto, ya que ni siquiera pueden acceder a un pollo asado listo para comer.

Para equilibrar este lineamiento, este martes 22 de abril de 2026, los senadores John Fetterman (demócrata de Pennsylvania) y Jim Justice (republicano de West Virginia) presentaron la ‘Hot Rotisserie Chicken Act’ (Ley del pollo asado caliente), una propuesta bipartidista que busca cambiar esa regla para incluir este tipo de alimentos dentro de la lista de alimentos que permite el programa.

Lee también: Esto debes ganar en 2026 para calificar a SNAP en Nueva York

Para millones de familias hispanas, que representan cerca del 16% del universo de beneficiarios de SNAP, esta limitación impacta directamente en su día a día. Si el proyecto avanza, el cambio sería simple pero relevante.

La regla creada en los años 80 que ya resulta obsoleta

La prohibición de comprar comida caliente con los beneficios SNAP fue diseñada hace casi 40 años, pensando en diferenciar este programa de los vales para restaurantes y fomentar la preparación de alimentos nutritivos en casa.

Con el tiempo, esta regla provocó una paradoja que incluso resulta absurda: un beneficiario puede comprar ese mismo pollo asado cuando esté frío con su tarjeta EBT, pero si todavía está caliente en el mostrador, la compra es ilegal bajo el programa federal.

Por esta medida, los supermercados se ven obligados a enfriar deliberadamente los pollos para que se puedan pagar con la tarjeta EBT. Esta práctica genera deterioros en la calidad del producto y termina en un desperdicio importante.

El argumento de los $4.99 que impulsó la propuesta

El senador Fetterman tomó el precio del pollo rostizado de Costco en el eje del debate.

“La mejor jugada de asequibilidad en Estados Unidos, y la más deliciosa, es el pollo rostizado de Costco a $4.99. Es uno de los favoritos de mi familia y me enorgullece apoyar esta ley para que todos puedan disfrutarlo”, afirmó Fetterman en el comunicado oficial de la iniciativa.

Un pollo de alrededor de $7 dólares puede alimentar a una familia completa en una sola comida. Comparativamente, esta opción se convierte en la proteína más económica por porción en cualquier supermercado. Con un beneficio mensual promedio de $190 por persona en SNAP, cuidar cada dólar es vital.

Te puede interesar: ¿Te pueden quitar SNAP si ganas más dinero? Los límites de ingresos en 2026

La propuesta también cuenta con el apoyo del senador republicano Rick Crawford de Arkansas en la Cámara de Representantes, y de la senadora Shelley Moore Capito (republicana de West Virginia).

“Para adultos mayores, familias trabajadoras y quienes no tienen acceso confiable a instalaciones de cocina, esto es cuestión de conveniencia y dignidad”, señaló la senadora Capito en el comunicado donde se presentó la propuesta.

Lo que busca corregir esta propuesta y lo que no toca

La ‘Ley del pollo asado caliente’ plantea una reforma muy específica:

Sí permitiría : comprar pollo asado caliente en supermercados autorizados con la tarjeta EBT

: comprar pollo asado caliente en supermercados autorizados con la tarjeta EBT No ampliaría el presupuesto de SNAP ni modificaría los requisitos de elegibilidad

el presupuesto de SNAP ni modificaría los requisitos de elegibilidad Sigue sin aplicar en restaurantes ni a otros alimentos calientes preparados (pizzas, tacos, comida de mostrador)

en restaurantes ni a otros alimentos calientes preparados (pizzas, tacos, comida de mostrador) Modifica únicamente la definición legal de “alimento” en el Acta de Nutrición de 2008

“El pollo asado es la proteína completa más asequible en el supermercado. Para los 42 millones de estadounidenses en SNAP, eso importa enormemente”, indicó el Consejo Nacional del Pollo en un comunicado de apoyo a la iniciativa.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la ley del pollo asado y los beneficios SNAP

¿Puedo comprar pollo asado caliente con mi tarjeta EBT ahora mismo?

No. La compra de alimentos calientes preparados con EBT está prohibida en el programa SNAP, salvo en estados que participan en el Programa de Comidas en Restaurantes (RMP), y solo para grupos como adultos mayores o personas sin hogar.

¿Cuándo entraría en vigor si el Congreso la aprueba?

La propuesta fue introducida al Senado el 22 de abril de 2026. Aún debe pasar todo el trámite legislativo: análisis en comités y votación en ambas cámaras. No hay fecha estimada aún.

¿Esta ley incluye otros alimentos calientes como pizza o tacos?

No. La propuesta aplica exclusivamente al pollo asado. Cualquier otro alimento caliente preparado seguiría fuera del programa.

¿Los recortes a SNAP afectan mis beneficios actuales?

Los beneficios plenos de SNAP están garantizados hasta el 30 de septiembre de 2026. Hay propuestas de reducción en discusión en el Congreso, pero no están aprobadas en este momento.

Conclusión

Una norma escrita hace cuatro décadas, cuando las familias cocinaban en casa por necesidad, ahora afecta lo que 42 millones de personas pueden poner en la mesa.

La ‘Ley del pollo asado caliente’ no es suficiente para resolver el hambre en Estados Unidos ni compensará los recortes que se discuten en el Congreso, pero podría eliminar una medida absurda como esperar a que un pollo se enfríe para poderlo comprar, porque caliente está prohibido.

La verdadera pregunta es si el Congreso priorizará algo tan concreto y accesible para las familias con menos recursos, en un año político cargado de temas relevantes.

Sigue leyendo:

– Los grupos que no son elegibles a SNAP desde este 1 de abril por requisitos en la “Gran y hermosa” ley de Trump

– Cupones SNAP: verificación en línea ya es obligatoria en algunos estados y afecta a adultos mayores

– Usuarios de SNAP demandan al Departamento de Agricultura de EE.UU. por prohibir comprar refrescos y dulces