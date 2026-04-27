Alex Pereira apunta a ser la portada del videojuego UFC 6 que se estrenará en junio

Electronic Arts (EA) confirmó que la próxima entrega de su exitosa franquicia de artes marciales mixtas, EA Sports UFC 6, se lanzará oficialmente el 19 de junio de 2026. El título, que supone la primera actualización de la saga desde 2023, estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series, con un port para PC previsto para finales de este mismo año.

La nueva entrega promete una revolución técnica bajo el eslogan “impulsado por luchadores”. Según el comunicado de EA, el juego introduce sistemas evolucionados de golpeo y movimiento diseñados para aumentar el realismo dentro del octágono, además de nuevos modos de juego centrados en una narrativa inmersiva que busca personalizar la experiencia de cada combate.

Alex Pereira: El favorito para la portada

Aunque la casa desarrolladora aún no ha revelado oficialmente el arte de la portada del juego, todas las filtraciones apuntan a que el ex campeón de peso semipesado ,Alex “Poatan” Pereira será el protagonista de la portada. Pereira tiene previsto enfrentarse a Ciryl Gane por el título interino de peso pesado el 14 de junio, apenas cinco días antes del estreno del videojuego.

Ediciones y precios

Edición Estándar ($69.99): Incluye el juego base y el bono de reserva “Paquete de Momentos Icónicos” con tres skins de luchador.

Incluye el juego base y el bono de reserva “Paquete de Momentos Icónicos” con tres skins de luchador. Ultimate Edition ($99.99): Ofrece siete días de acceso anticipado (comenzando el 12 de junio), 500 puntos UFC, y el Fighter Pass, que debutará con ocho luchadores legendarios.

El anuncio generó reacciones diversas entre las estrellas de la UFC. Mientras que el campeón de peso ligero, Islam Makhachev, se mostró expectante afirmando que “está esperando el contrato”, el monarca del peso pluma, Ilia Topuria, no perdió la oportunidad de lanzar un dardo mediático calificando el proyecto de forma satírica como “una salchicha”.

Se espera que Electronic Arts realice un evento de presentación detallado antes de que finalice el mes de abril para mostrar el primer gameplay oficial y confirmar las características premium que definirán este nuevo ciclo de la franquicia.

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