Anthony Joshua y Tyson Fury finalmente firman contrato para su esperada pelea

El promotor Eddie Hearn puso fin a años de especulaciones este lunes al confirmar que el contrato para el enfrentamiento entre Anthony Joshua y Tyson Fury fue finalmente firmado. El duelo, catalogado como el más importante en la historia del boxeo británico, está previsto para el cuarto trimestre de 2026 y contará con una distribución global a través de la plataforma Netflix.

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“¡Firmado, sellado y entregado! AJ contra Fury es un hecho“, celebró Hearn a través de sus redes sociales, calificando la negociación como el negocio más grande de su carrera.

Como parte de su preparación para el choque contra “The Gypsy King”, Joshua (36 años) regresará al cuadrilátero el próximo 25 de julio en Riad, Arabia Saudita. Su rival será el albanés Kristian Prenga, un peso pesado de 35 años con un récord de 20 victorias (todas por nocaut) y una sola derrota.

Aunque Prenga ha competido en niveles inferiores, el campamento de Joshua busca que este combate le otorgue los asaltos necesarios para recuperar el ritmo competitivo tras un periodo de inactividad marcado por lesiones de codo y hombro, además del impacto psicológico de un trágico accidente automovilístico sufrido en Nigeria el pasado diciembre.

Para este regreso, Joshua ha sumado a su equipo a un aliado poco convencional: su antiguo verdugo, Oleksandr Usyk. Ambos se encuentran actualmente concentrados en Valencia, España, donde el ucraniano supervisa la preparación técnica del británico.

Detalles de la cartelera

Pelea de preparación: Anthony Joshua vs. Kristian Prenga (25 de julio, Riad).

Gran Final: Anthony Joshua vs. Tyson Fury (Noviembre 2026, sede por confirmar).

Transmisión: Netflix (Contrato exclusivo para el mercado global).

El combate cerrará una década de negociaciones fallidas y promesas rotas, unificando finalmente a las dos caras más visibles del boxeo de peso pesado en el Reino Unido en un evento que promete romper récords de audiencia y recaudación.

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