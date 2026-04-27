Human Rights Watch advierte “clima de miedo” para aficionados y prensa en el Mundial 2026

Representantes de diversas ONG, lideradas por Human Rights Watch (HRW) y Sport & Rights Alliance, denunciaron este lunes que el Mundial 2026 se desarrollará en un ambiente de “miedo y exclusión”. Según las organizaciones, las políticas migratorias y las restricciones de la administración de Donald Trump representan una amenaza directa para aficionados, trabajadores y periodistas.

Minky Worden, directora de Iniciativas Globales de HRW, señaló que el torneo, que originalmente prometía ser el primero bajo estrictos reglamentos de protección de derechos humanos, corre el riesgo de verse empañado por medidas discriminatorias y amenazas a la libertad de prensa.

El informe presentado destaca varios puntos críticos que podrían alterar la logística y la asistencia al certamen en territorio estadounidense:

Vigilancia del ICE: Existe el temor de que las zonas de aficionados (fan zones) y los estadios se conviertan en puntos de vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afectando especialmente a las comunidades de inmigrantes residentes que deseen apoyar a sus selecciones.

Existe el temor de que las zonas de aficionados (fan zones) y los estadios se conviertan en puntos de vigilancia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), afectando especialmente a las comunidades de inmigrantes residentes que deseen apoyar a sus selecciones. Restricciones de visado: Las políticas actuales para la concesión de visados podrían impedir el ingreso de seguidores provenientes de diversos países, limitando el carácter multicultural del evento.

Las políticas actuales para la concesión de visados podrían impedir el ingreso de seguidores provenientes de diversos países, limitando el carácter multicultural del evento. Seguridad y protestas: Organizaciones como Football Supporters Europe expresaron su preocupación por la respuesta de las autoridades ante posibles manifestaciones o protestas en las cercanías de las sedes.

Organizaciones como Football Supporters Europe expresaron su preocupación por la respuesta de las autoridades ante posibles manifestaciones o protestas en las cercanías de las sedes.

Por su parte, Christian Mihr, de Reporteros sin Fronteras, comparó la situación con las sedes de Rusia y Qatar. Aunque estas fueron calificadas como “problemáticas” en su momento, los ponentes destacaron que, a diferencia de aquellas autoridades que intentaron proyectar una imagen positiva, la actual administración de EE. UU. se muestra indiferente a las preocupaciones internacionales sobre derechos humanos en el marco del deporte.

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