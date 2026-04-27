Coco Gauff vomitó en pleno encuentro de octavos del Mutua Madrid Open 2026 (Video)

La tenista Coco Gauff cayó como una víctima más del fuerte virus estomacal que ha afectado a varios participantes del Abierto de Madrid. Sin embargo, la estadounidense encontró la manera de superar su partido de octavos de final en la capital española ante Sorana Cirsteay en tres sets.

Las cosas se pusieron complicadas para Gauff durante el segundo set del encuentro contra Cirstea y tuvo que ir a un cubo de basura detrás de su banquillo para poder vomitar. Tras perder el primer set del partido 4-6, Gauff ganó los dos siguientes 7-5, 6-1 para avanzar a la ronda de 16.

Tras su victoria, Gauff explicó que vomitó varias veces durante la justa: “No sé cómo lo conseguí”, dijo Gauff a Sky Sports, “una vez que vomité y pude volver a vomitar tras el primer set y luego vomitar otra vez, me sentí un poco mejor”, añadió riendo. “Creo que he cogido el virus estomacal de Madrid que circula.”, apuntó.

Lamentablemente la estadounidense cayó este lunes en octavos de final ante la checa Linda Noskova, quien accedió a cuartos de final tras un encuentro que terminó con marcador de 6-4 1-6 7-6(5), tras dos horas y cinco minutos de batalla.

Polémica con la comida

Un puñado de jugadores, incluida la número 4 del mundo Iga Swiatek, decidieron retirarse del torneo debido a una fatiga grave provocada presuntamente por una enfermedad relacionada con un aparente virus estomacal de rápida propagación. Swiatek se retiró durante el tercer set de su partido contra Ann Li en la ronda de 32 a pesar de ganar el segundo set 6-2.

Con tantos jugadores lidiando con el virus estomacal, comenzaron a circular rumores de que era un alimento común en las comidas de los jugadores lo que podría causar intoxicación alimentaria. Sin embargo, un portavoz del torneo dijo a The Athletic que la comida no era el problema y que la enfermedad era un “virus de gastroenteritis”.

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