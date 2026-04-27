Discusión mortal en Brooklyn acaba con la vida de un hombre de 26 años

Un hombre joven fue acuchillado fatalmente afuera de un bar ubicado en Brooklyn luego de que una discusión se tornara violenta en la madrugada del domingo, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Amare Simmons por la policía, quien era residente de Manhattan. Fue apuñalada en el abdomen y sufrió cortes en el rostro, mientras que otro hombre, de 28 años, sufrió una herida de cuchillo en el brazo izquierdo frente al restaurante Marco’s en Bushwick alrededor de la 1:45 de la madrugada.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que Simmons fue llevado al Centro Médico Wyckoff Heights, donde fue declarado sin vida, mientras que la otra víctima está en condición estable.

De acuerdo con los funcionarios, dos personas de interés fueron detenidas y los detectives recabaron un cuchillo de la escena del crimen.

El NYPD no ofreció detalles sobre las circunstancias que llevaron a la muerte del hombre de 26 años, pero las fuentes policiales apuntaron a que una discusión desató la violencia.

La dirección registrada de Simmons era el Centro de Admisión para Hombres de la Calle 30 en Manhattan.

El restaurante Marcos’s publicó en sus redes sociales que su establecimiento permaneció cerrado el domingo, pero este lunes reanudará sus labores.

El bar suele estar abierto los siete días de la semana y no cierra hasta las 4:00 de la madrugada.

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