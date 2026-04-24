Un muerto y un herido dejó pelea afuera de refugio en Nueva York

Dos hombres fueron apuñalados -uno de ellos mortalmente- ayer a las afueras de un centro de atención diurna para personas sin hogar en Hell’s Kitchen en Midtown West Manhattan (NYC).

Según la Policía de Nueva York, el altercado estalló alrededor de las 4:45 a.m. del jueves frente al Urban Pathways 9th Avenue Drop-In Center, centro de atención diurna situado en la 9na Avenida cerca de W. 52nd St.

Ambas víctimas tienen de 34 años y guardan algún tipo de vínculo con el centro de atención diurna, según fuentes policiales. Sus nombres no han sido revelados. El agresor huyó del lugar y está siendo buscado. De momento, no está claro qué fue lo que desencadenó el ataque, indicó Daily News. El herido fue hospitalizado en condición estable tras recibir múltiples puñaladas en el abdomen, precisó la policía.

Este centro de atención diurna, que opera las 24 horas, ofrece servicios que incluyen estaciones de carga, cocina y salas de atención médica y de lavandería. La apertura del centro en 2024 suscitó cierta resistencia por parte de líderes comunitarios locales, quienes manifestaron inquietudes en materia de seguridad.

Terrell Drummond, residente de Hell’s Kitchen que se opuso a la creación del centro, señaló que las personas sin hogar suelen congregarse a las afueras de las instalaciones a cualquier hora de la noche. El lugar también es frecuentado por repartidores (deliveristas), quienes cargan las baterías de sus bicicletas eléctricas en el exterior. Ayer una hilera de bicicletas eléctricas permanecía alineada frente al edificio, dentro del perímetro acordonado por la policía como escena del crimen.

Una portavoz de Urban Pathways expresó sus condolencias a las víctimas y a sus familias a través de un comunicado. «La violencia nunca es la respuesta; sin embargo, comprender y abordar sus causas profundas sí debe serlo», rezaba el comunicado.

«Este incidente constituye un doloroso recordatorio de los complejos desafíos que enfrentan las comunidades a las que servimos: personas que día a día lidian con la falta de vivienda, traumas, problemas de salud mental y desigualdades sistémicas… Estamos colaborando estrechamente con las autoridades y socios de la ciudad mientras avanza la investigación, y seguiremos brindando nuestro apoyo a nuestra comunidad con una compasión inquebrantable».

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, los apuñalamientos siguen sacudiendo la ciudad, comentó en junio New York Post. En general son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre de 2024 más de 65 personas murieron por arma blanca ese año, por encima de 54 a ese mismo momento en 2023. Eso dejó un promedio de que cada semana un neoyorquino había perdido la vida por armas blancas.

Ayer tres personas resultaron apuñaladas en una discusión matutina que escaló en violencia cuando un perro bulldog orinó en el jardín de una casa ajena en Queens (NYC). La semana pasada Terrence Smith, hombre de 38 años, fue apuñalado mortalmente por una mujer con la que estaba peleando en una calle de Brooklyn (NYC).

También un pasajero de unos 30 años fue apuñalado en un tren de la línea 4 del Metro de Nueva York cerca de Wall St, en el Bajo Manhattan. reportó New York Post; y el sábado 11 de abril tres pasajeros mayores fueron atacados con machete por un sospechoso que fue abatido por la policía en Grand Central.