Tres apuñalados en pelea por perro invasor en Queens: violencia vecinal en Nueva York

Tres personas resultaron apuñaladas en una discusión que escaló en violencia esta mañana cuando un perro bulldog orinó en el jardín de una casa ajena en Queens (NYC).

El incidente sucedió cerca de la Avenida 141 en Laurelton, aproximadamente a las 11 a.m. del jueves, según Daily News. Según la Policía de Nueva York, los dueños del perro -un hombre de 39 años y una mujer de edad no precisada- fueron apuñalados por un habitante de la vivienda situada en 229th St. El padre del residente, de 62 años, intentó intervenir y también resultó cortado por su hijo en una mano.

Los tres fueron trasladados al Hospital Jamaica en condición estable. El sospechoso de 34 años se encuentra bajo custodia y enfrenta cargos pendientes. En el lugar de los hechos se recuperó un cuchillo, acotó ABC News.

Previamente ese mes sucedió un caso similar cuando Linda Scott, abuela de 75 años, fue golpeada y recibió pisotones en el rostro en el jardín delantero de su propia casa en Brooklyn (NYC) tras pedir a dos mujeres que recogieran las heces de sus perros, según relató su angustiado hijo.

A fines de marzo agentes de la Policía de Nueva York (NYPD) balearon a un perro que estaba atacando a una mujer en Queens. En diciembre Lenue Moore fue declarado culpable de matar a balazos a su vecina, un hombre y su pit bull en una disputa por los ladridos del animal en el Alto Manhattan (NYC) en 2023.

En mayo de 2025 Akeem Noray fue arrestado como sospechoso de haber apuñalado a su perro pit bull en el Prospect Park de Brooklyn (NYC), en medio de un incidente en el que él también resultó mordido por el animal.

En 2024 un cliente fue acusado de intento de homicidio por golpear y atacar con su perro pit bull al trabajador de una pizzería en la 5ta Avenida de Nueva York, dejándolo gravemente herido. También ese año un hombre murió tras ser mordido por su perro raza pit bull dentro de su apartamento en El Bronx (NYC). Los dos agentes de la policía de Nueva York que respondieron a la emergencia mataron a tiros al animal.

En agosto de 2023 un niño latino de 11 años fue hospitalizado gravemente tras ser atacado por el perro “de terapia emocional” de su tía en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC). En octubre de 2022 un grupo de perros pit bulls fueron removidos de un hogar en Staten Island (NYC) luego de atacar a dos niños y una adolescente. En julio de ese año una mujer de 70 años murió violentamente después de que el perro pit bull de su familia la atacara brutalmente en su hogar en Albertson (Long Island, NY).

En agosto de 2021 un bebé de 19 meses murió atacado por un perro Rottweiler de la familia mientras estaba bajo el cuidado de sus hermanos menores de edad en Brooklyn (NYC). En junio de 2021, también en ese condado, un hombre en silla de ruedas falleció aparentemente mordido por sus perros pit bulls. Meses antes, al menos dos niños murieron atacados por perros en sus hogares en Nueva Jersey.

