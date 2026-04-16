El club casi secreto dentro de Central Park cumple 100 años y busca jugadores

Central Park es uno de los lugares más visitados de Nueva York, recorrido a diario por turistas y residentes que creen conocer cada rincón. Sin embargo, incluso en medio de ese paisaje familiar, todavía hay espacios que pasan desapercibidos. Uno de ellos acaba de cumplir 100 años.

Se trata del histórico club de lawn bowling —una versión tradicional del juego de bolos sobre césped— que funciona dentro del parque desde hace un siglo y que, a pesar de su ubicación privilegiada, sigue siendo desconocido para gran parte del público.

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Un club dentro del parque que casi nadie ve

El club, conocido como New York Lawn Bowling Club, está ubicado en una zona discreta del parque. No tiene grandes carteles ni infraestructura llamativa, lo que explica por qué muchos pasan cerca sin notar su existencia.

Desde afuera, puede parecer simplemente una extensión de césped bien cuidado. Pero en su interior funciona una comunidad activa que mantiene viva una tradición centenaria.

El New York Lawn Bowling Club (NYLBC), situado en Central Park, ofrece clases introductorias y sesiones de práctica de mayo a octubre. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

“El juego de bolos sobre césped es para todos -reza su sitio oficial-. El New York Lawn Bowling Club se compromete a compartir la diversión de los bolos con neoyorquinos de todas las edades y capacidades. Un juego de habilidad y destreza, no de fuerza, los bolos sobre césped son especialmente populares entre las personas mayores y aquellas con discapacidades físicas que tienen pocas alternativas para realizar ejercicio competitivo y en grupo al aire libre”.

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Qué es el lawn bowling y por qué llama la atención

El lawn bowling es un deporte de origen británico que se juega al aire libre, sobre césped, y que consiste en acercar bolas a un objetivo con precisión. Aunque no es popular entre el público latino, tiene una larga historia en ciudades como Nueva York.

Su atractivo no está en la velocidad, sino en la concentración y la estrategia. Es un juego pausado, social, que contrasta con el ritmo habitual de la ciudad.

Justamente por eso genera curiosidad: es una experiencia distinta dentro de uno de los espacios más transitados del mundo.

Un siglo de historia en Nueva York

El club celebra ahora sus 100 años de existencia, un dato que sorprende incluso a muchos neoyorquinos. Fundado en la década de 1920, logró sobrevivir a cambios urbanos, crisis económicas y transformaciones culturales.

Hoy, ese aniversario no es solo un festejo: también es una oportunidad para abrirse a nuevos jugadores y evitar que la actividad quede limitada a un grupo reducido.

Buscan nuevos miembros: una invitación que no es solo para expertos

Uno de los puntos más relevantes es que el club está buscando ampliar su comunidad. No es necesario tener experiencia previa ni cumplir con requisitos complejos.

De hecho, parte del objetivo es atraer a personas que nunca jugaron antes. Esto abre una oportunidad interesante para quienes viven en Nueva York y buscan actividades diferentes, especialmente al aire libre y lejos de las propuestas más masivas.

Se puede agendar una clase de bolos gratis en su sitio.

Por qué este lugar sigue siendo desconocido

La falta de visibilidad no es casual. A diferencia de otros espacios del parque, este club no está pensado como atracción turística. Además, tiene una estética discreta y no suele aparecer en guías tradicionales. Funciona más como comunidad que como espectáculo.

Eso lo convierte en uno de esos lugares que se descubren por casualidad… o por recomendación.

En una ciudad donde todo parece ya visto, encontrar un espacio con historia, tradición y bajo perfil es cada vez más difícil. El club de lawn bowling representa justamente eso: una pausa dentro del ruido. Y, para la comunidad latina en Nueva York, puede ser una puerta a experiencias menos convencionales, fuera de los circuitos habituales.

Como verás, Central Park todavía guarda secretos, incluso después de millones de visitas al año. Este club centenario es uno de ellos, y ahora busca nuevos jugadores.

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