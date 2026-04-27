Piden $2.45 millones de dólares por la casa donde Shirley Temple se casó con Charles Black

En los años 50, Shirley Temple y Charles Black se casaron en una casa en Monterey, California, que le pertenecía a la familia de él. Ahora, esta misma propiedad está disponible en el mercado por $2.45 millones de dólares.

Los agentes de bienes raíces encargados de la venta se han encargado de resaltar la relación de esta propiedad con la actriz y diplomática estadounidense. Se dice que la familia de Black, quien fue empresario estadounidense y esposo de Temple durante años, usaba esta propiedad como un hogar de fin de semana.

Esta propiedad ha cambiado de dueños en los últimos años, y sus actuales dueños compraron el sitio en 2022. La casa fue construida en los años 40, pero las reformas que se le han hecho en los recientes años mantienen el sitio en buen estado.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se describe esta propiedad como “refleja una época de diseño cuidado y artesanía duradera”. También resaltan que la propiedad fue mencionada en “Child Star: An Autobiography”, libro biográfico que Temple publicó en 1988.

La casa principal tiene una extensión de 2,180 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, tres baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, el listado describe: “Una elegante sala de estar con pisos de madera originales y una chimenea de leña es el corazón de la casa, mientras que la luz natural inunda cada espacio. Varias habitaciones se abren a acogedores porches y a un hermoso jardín cerrado, creando una perfecta integración entre el interior y el exterior”.

Además de las comodidades del interior, esta propiedad también ofrece áreas verdes con terraza, comedor y otros espacios para disfrutar al aire libre.

Temple y Black estuvieron juntos hasta el 2005, año en que él murió.

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