Revelan primeras imágenes de “Stuart Fails to Save the Universe”, el spin-off de “The Big Bang Theory”

Se han compartido las primeras imágenes del spin-off de “The Big Bang Theory”, la exitosa serie que fue protagonizada por Jim Parsons y Johnny Galecki. Este nuevo proyecto significa una extensión de la historia y se titula “Stuart Fails to Save the Universe”.

La serie no fue creada como una sitcom, sino como una serie de ciencia ficción en la que toman protagonismo varios de los personajes secundarios de “The Big Bang Theory”. El protagonista de “Stuart Fails to Save the Universe” es Stuart Bloom, personaje interpretado por Kevin Sussman, quien en la ficción es el dueño de la tienda de cómics que los protagonistas de “The Big Bang Theory” solían visitar.

La historia que contará “Stuart Fails to Save the Universe” comienza en el momento en que Stuart manipula por error un dispositivo experimental diseñado originalmente por Sheldon Cooper (Jim Parsons) y Leonard Hofstadter (Johnny Galecki).

Tras manipular la máquina, se desencadena una catástrofe y se pone en riesgo la estabilidad de la realidad. Esto obliga a que Stuart y sus amigos viajen a través de dimensiones paralelas. Sussman estará acompañado de Lauren Lapkus, quien retomará su papel como Denise, la novia de Stuart. El elenco también será parte de Brian Posehn (Bert) y John Ross Bowie (Barry Kripke).

La creación de este spin-off también está a cargo de Chuck Lorre, el mismo detrás de “The Big Bang Theory”, aunque en este nuevo proyecto lo hará junto con Zak Penn, quien se ha especializado como guionista en el área de superhéroes junto con Marvel.

“Stuart Fails to Save the Universe” se estrenará en julio de este año a través de la plataforma HBO Max, aunque no se ha revelado el día exacto. Su primera temporada tendrá tan solo 10 episodios.

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