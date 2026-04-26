“Cumbres Borrascosas” se estrenará en HBO Max

Este viernes, HBO Max ha informado que la plataforma estrenará el próximo 1 de mayo “Cumbres Borrascosas”, una de las películas más comentadas de este año. Tras meses de su estreno en cines, la película finalmente estará disponible en una plataforma de streaming para ser vista por todos sus suscriptores.

La plataforma hizo el anuncio a través de una publicación en Instagram, en la cual compartieron un adelanto de la historia que es protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie. “Cumbres Borrascosas” estrenará tras su estreno en cines en febrero de este año.

Esta película fue dirigida por Emerald Fennell, quien se basó en la novela homónima de Emily Brontë.

En cines, “Cumbres Borrascosas” recaudó un total de $240 millones de dólares en taquilla mundial. Esta producción se llevó a cabo junto con LuckyChap y MRC. El guion también fue obra de Fennell, cineasta que también ha estado a cargo de otras películas como “Saltburn” (2023) y “Promising Young Woman” (2020).

La película generó muchas opiniones de la crítica y del público, pues aseguran que la adaptación no es fiel al libro original. Por otro lado, un crítico de “The Hollywood Reporter” reseñó: “A menudo oscilando entre lo ridículo y lo ingenioso, es como ‘Cumbres Borrascosas’ para la generación de ‘Bridgerton’ , que sin duda hará llorar y emocionará a los jóvenes”.

Lo que parece que seguirá atrayendo espectadores a la película es la presencia de Jacob Elordi en la película, pues se ha convertido en uno de los actores del momento. Además del estreno de “Cumbres Borrascosas”; Elordi también está siendo noticia para HBO Max con el estreno semanal de la tercera temporada de “Euphoria”, en la que comparte protagonismo con otros populares actores de su generación: Zendaya y Sydney Sweeney.

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