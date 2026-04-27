“Michael” se anotó una recaudación de $217 millones de dólares a nivel mundial

Finalmente, ha terminado el fin de semana de estreno de “Michael”, la película biográfica sobre Michael Jackson. La producción logró recaudar $97 millones de dólares en taquilla estadounidense y $217 millones de dólares en la taquilla mundial.

Con estas cifras, la película dirigida por Antoine Fuqua y producida por Lionsgate se ha convertido en un debut histórico en cines para una película biográfica. “Michael” muestra los inicios del “Rey del pop” en los Jackson 5 y su impacto al convertirse en uno de los artistas más importantes de todo el mundo.

Los comentarios sobre la película han sido contradictorios, pues la crítica no ha sido amable con que se obviaran de la historia las acusaciones por abuso sexual que el músico recibió a lo largo de su vida; sin embargo, los fanáticos parecen haber quedado encantados con la película y eso ha llevado a cientos de personas a las salas de cine.

Hay que recordar que medios especializados han informado que las acusaciones sí habían sido incluidas en una primera versión de la producción, pero estas tuvieron que ser eliminadas y la producción tuvo que gastar mucho más dinero para rehacer la historia.

Por otro lado, “Michael” también ha generado críticas por parte de su familia. Paris Jackson, hija de Michael Jackson, dijo que, aunque la película está siendo disfrutada, la historia está llena de datos inexactos.

¿Cuáles son las nuevas acusaciones de abuso sexual que salen a la luz?

Al mismo tiempo que la película estaba teniendo un estreno en cines envidiable, los herederos de Michael Jackson deben hacer frente a nuevas acusaciones. Esta vez, cuatro hermanos de la familia Cascio, la cual fue muy cercana a Jackson, aseguran que el cantante era un “depredador sexual en serie”.

Estas acusaciones se hicieron públicas este domingo 26 de abril tras la publicación de “The New York Times” de una entrevista que los hermanos Cascio, tres hombres y una mujer, concedieron al medio. Cuentan que fueron abusados sexualmente cuando tenían entre siete y ocho años.

Aunque ahora es que se han dado detalles sobre el caso, los hermanos demandaron formalmente en febrero de este año. Además de los abusos sufridos por parte del cantante, la familia también alega haber sido víctima de manipulación por parte de los herederos del patrimonio del cantante.

Por otro lado, los herederos aseguran que esta nueva demanda es un intento de extorsión financiera para aprovecharse del éxito de proyectos recientes sobre Michael Jackson, como el musical de Broadway y la nueva película.

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