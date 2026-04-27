Stranger Things: Tales From ’85 llega a la Cajita Feliz de McDonald’s

Una Cajita Feliz inspirada en Stranger Things: Tales From ’85 es el nuevo producto estrella de McDonald’s. Se trata de una colaboración global con Netflix que forma parte de una ambiciosa campaña con un cronograma de lanzamientos que inicia a finales de abril y se extiende hasta agosto de este 2026.

Inspirada en el icónico mundo de Hawkins, Indiana, esta edición especial incluye 12 juguetes coleccionables con los rostros más conocidos del grupo, quienes en la nueva película emprenden nuevas aventuras para vencer monstruos y resolver misterios paranormales.

La propuesta es una historia intensa que hace un guiño directo a la nostalgia ochentera, factor que convirtió a la serie original en un fenómeno mundial.

“Ese espíritu de aventura y camaradería infantil hicieron de McDonald’s el socio perfecto para darle vida a todo esto. ¿Qué mejor manera de invitar a una nueva generación de fans de Stranger Things a Hawkins que a través de uno de los pilares más emblemáticos de los 80?”, destaca un comunicado oficial de Netflix.

Campaña global y experiencia digital

Lanzamiento global 2026: McDonald’s y Netflix presentan la colección Stranger Things: Tales From ’85, disponible desde finales de abril en mercados seleccionados. Crédito: Netflix | Cortesía

Las aventuras de Dustin y sus amigos del Club de Investigadores de Hawkins llegan a McDonald’s con el impulso de una campaña global que abarca medios tradicionales, plataformas digitales y redes sociales. Los elementos centrales incluyen animación original para mantener el estilo visual característico de la saga, buscando lograr una conexión emocional con los fanáticos y aumentar la interacción en cada mercado.

¿Qué trae la Cajita Feliz de Stranger Things: Tales From ’85?

El menú infantil más famoso del mundo incluirá:

Una caja de Happy Meal personalizada con arte inspirado en la película.

con arte inspirado en la película. Uno de los 12 juguetes coleccionables (la disponibilidad dependerá del mercado).

(la disponibilidad dependerá del mercado). Un libro de actividades exclusivo de la serie.

exclusivo de la serie. Un código QR que desbloquea una experiencia digital y un juego interactivo donde los fans ayudan a salvar a Hawkins (y a McDonald’s) de las criaturas del Upside Down.

Juego interactivo a un solo clic

Al comprar tu Happy Meal, solo debes escanear el código para unirte a la misión. El despliegue digital comienza el 5 de mayo en Estados Unidos y llegará a países como Singapur, Noruega, Australia, Alemania, Portugal, Italia, India y Corea en las semanas posteriores.

Es muy sencillo sumarse al rescate de Hawkins: tras escanear el código QR, los usuarios podrán participar en el juego para encontrarse cara a cara con las criaturas y vivir la experiencia paranormal desde sus dispositivos móviles.

Calendario de lanzamientos: Cajita Feliz Stranger Things

Mantente atento a la llegada de esta tendencia gastronómica y coleccionable en tu país:

Abril

28 de abril: Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Panamá, Perú y Eslovenia.

Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Panamá, Perú y Eslovenia. 29 de abril: Uruguay y Bélgica.

Uruguay y Bélgica. 30 de abril: Venezuela, Singapur, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Checa, Eslovaquia y Ucrania.

Mayo

1 de mayo: Noruega, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Hungría, Moldavia, Rumania, Serbia, Turquía, Indonesia, Estonia, Letonia, Lituania y Taiwán.

Noruega, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Hungría, Moldavia, Rumania, Serbia, Turquía, Indonesia, Estonia, Letonia, Lituania y Taiwán. 5 de mayo: Estados Unidos , Puerto Rico, España , Francia, Islas del Caribe (Aruba, Curazao, República Dominicana, San Martín, Trinidad y las Bahamas) y Costa Rica.

, Puerto Rico, , Francia, Islas del Caribe (Aruba, Curazao, República Dominicana, San Martín, Trinidad y las Bahamas) y Costa Rica. 6 de mayo: Polonia.

Polonia. 7 de mayo: Austria, Australia, Países Bajos, Alemania, Fiyi, Nueva Zelanda, Israel, Suecia y Suiza.

Austria, Australia, Países Bajos, Alemania, Fiyi, Nueva Zelanda, Israel, Suecia y Suiza. 8 de mayo: Portugal y Tailandia.

Portugal y Tailandia. 9 de mayo: Grecia y Malta.

Grecia y Malta. 11 de mayo: Finlandia.

Finlandia. 12 de mayo: Dinamarca.

Dinamarca. 13 de mayo: Marruecos.

Marruecos. 15 de mayo: Italia.

Italia. 22 de mayo: Filipinas.

Filipinas. Nota: Chipre también está previsto para este mes.

Junio

1 de junio: India.

Agosto

27 de agosto: Corea.

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