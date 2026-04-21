McDonald’s lanza hoy menú económico que incluye productos de menos de $3

McDonald’s puso en marcha este 21 de abril una nueva expansión de su estrategia de precios bajos, con menú económico, desayunos accesibles y combos para comida y cena disponibles en restaurantes participantes de todo el país.

La cadena anunció que las nuevas promociones forman parte de la evolución de su plataforma McValue, lanzada originalmente a inicios de 2025, y buscan ofrecer más opciones para consumidores que cuidan su presupuesto.

Menú con productos de menos de $3

La principal novedad es un menú completo con artículos de menos de $3 cada uno.

Según la empresa, incluirá al menos 10 productos disponibles durante distintas horas del día.

Opciones de desayuno por menos de $3

Entre los artículos matutinos incluidos están:

–Sausage McMuffin

–Sausage Biscuit

–Sausage Burrito

–Hash Browns

–Café mediano McCafé Premium Roast

Opciones para comida y cena

Durante lunch y dinner, los clientes podrán encontrar:

–McChicken

–McDouble

–Chicken McNuggets de 4 piezas

–Papas fritas pequeñas

–Refresco mediano

Algunos productos costarán todavía menos

McDonald’s también adelantó que durante el año destacará ciertos productos con precios aún más bajos.

Como primera promoción:

–Sausage McMuffin por $1.50

–McDouble por $2.50

Nuevo combo de desayuno por $4

Además del menú económico, la cadena lanzó una comida matutina de $4 que incluye:

–Sausage McMuffin o Sausage Biscuit

–Hash Browns

–Café pequeño McCafé Premium Roast

Combos de comida y cena desde $5

También habrá paquetes para lunch y dinner desde $5:

–McChicken Meal Deal por $5

–McDouble Meal Deal por $6

Cada uno incluye:

–McNuggets de 4 piezas

–Papas pequeñas

–Refresco pequeño

Desde cuándo aplica

La compañía confirmó que todas estas ofertas ya están disponibles desde hoy, 21 de abril, en restaurantes participantes a nivel nacional.

Busca atraer a consumidores sensibles al precio

Con este movimiento, McDonald’s refuerza la competencia entre cadenas de comida rápida que están apostando por menús de valor ante consumidores más atentos al gasto diario.

Sigue leyendo:

– Dunkin Donuts dará 1 millón de cafés gratis hoy

– McDonald’s cambia forma de pago para reducir tiempo de espera

– ¿Por qué la Coca-Cola mexicana cuesta más que la hecha en EE.UU.?