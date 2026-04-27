Trump exige el despido de Jimmy Kimmel tras bromas sobre Melania

El presidente Donald Trump pidió este lunes el “despido inmediato” del presentador Jimmy Kimmel, a raíz de los comentarios que el comediante hizo en su programa sobre Melania Trump antes de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

“Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario calificó las declaraciones del conductor como “un despreciable llamado a la violencia”.

Durante la emisión del jueves de Jimmy Kimmel Live!, el comediante realizó una parodia sobre cómo sería su intervención si fuera el anfitrión de la tradicional cena de corresponsales. En ese contexto, se refirió a la primera dama con una frase que generó rechazo en la Casa Blanca: “Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda embarazada”.

En su publicación, Trump vinculó esos comentarios con el intento de ataque ocurrido dos días después durante la cena, celebrada el sábado en Washington.

“Un día después, un lunático intentó entrar en el salón de baile de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos”, escribió. Añadió que el hombre estaba allí “por una razón muy obvia y siniestra”.

El presidente sostuvo que las declaraciones de Kimmel excedieron cualquier límite aceptable. “Entiendo que tanta gente esté indignada por el despreciable llamado a la violencia de Kimmel”, afirmó, antes de insistir en que Disney, empresa matriz de ABC, debería despedirlo.

Melania también cargó contra Kimmel

La reacción del presidente se produjo después de que la primera dama reclamara públicamente a la cadena ABC que tomara medidas contra el presentador, considerando que las palabras de Kimmel constituyeron una “retórica de odio y violencia”.

La controversia se produce después del incidente del sábado en el hotel Washington Hilton, donde Trump, Melania Trump y varios miembros del gabinete fueron evacuados cuando un hombre armado irrumpió en el lugar.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de California, fue detenido en el sitio. Este lunes fue acusado de tres cargos federales, incluidos dos relacionados con armas de fuego y uno por intento de magnicidio, delito que podría acarrear una pena de cadena perpetua.

No es la primera vez que Trump exige acciones contra Kimmel. El año pasado, tras comentarios del presentador sobre el activista conservador Charlie Kirk, el mandatario también pidió su despido.

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