Administración Trump pide a tribunal revocar fallo que bloquea la construcción del salón de baile en la Casa Blanca

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, solicitó a un tribunal desestimar la demanda que mantiene bloqueada la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, un proyecto impulsado por el presidente Donald Trump y valorado en unos $400 millones de dólares.

La petición, presentada el lunes por el Departamento de Justicia, busca echar abajo la acción legal interpuesta por el National Trust for Historic Preservation, organización que denunció la demolición del Ala Este del complejo presidencial para dar paso a un espacio con capacidad para 999 personas.

El recurso del gobierno argumenta que la demanda pone “en grave peligro la vida de todos los presidentes, tanto actuales como futuros”, en referencia al tiroteo ocurrido el sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

El incidente ha sido utilizado por Trump y sus aliados para insistir en la necesidad de contar con un recinto más seguro para eventos de gran escala.

Sin embargo, el documento judicial llamó la atención por su tono, de acuerdo con una observación de AP porque, a lo largo de sus 16 páginas, incluye expresiones, mayúsculas y calificativos similares a los que el propio Trump suele usar en redes sociales, con elogios al mandatario y descalificaciones a sus críticos.

Entre ellas, el escrito cuestiona incluso el nombre de la organización demandante y la acusa de ser “muy perjudicial para el país”, además de atribuirle lo que denomina “síndrome de trastorno de Trump”, un término que el presidente ha utilizado en repetidas ocasiones para referirse a sus opositores.

La demanda original fue presentada en diciembre por el National Trust, que sostiene que Trump se extralimitó al avanzar con la obra sin la aprobación del Congreso ni de agencias federales. También advierte que, aunque el presidente asegura que la construcción se financia con donaciones privadas, los recursos públicos se estarían utilizando para reforzar la seguridad y construir un búnker subterráneo.

El abogado del grupo, Gregory Craig, respondió que el reciente tiroteo no modifica los requisitos legales. “La Constitución y múltiples leyes federales exigen que el Congreso autorice la construcción de un salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca, y eso no ha ocurrido”, señaló.

La Casa Blanca no negó que Trump haya participado en la redacción o revisión del documento presentado por el Departamento de Justicia. En un comunicado, el portavoz Davis Ingle afirmó que el mandatario está “íntimamente involucrado” en el caso y trabaja con su equipo legal para “poner fin a esta farsa”.

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