Anne Hathaway y Dakota Johnson encienden todo con “Verity”

Amazon MGM dejó ver por primera vez cómo late “Verity”, la esperada adaptación cinematográfica de la novela de Colleen Hoover. El adelanto instala una atmósfera cargada desde su primera secuencia, con una Dakota Johnson que se adentra en un territorio emocional espinoso mientras Anne Hathaway sostiene un silencio que pesa más que cualquier diálogo.

La película, que llegará a los cines el 2 de octubre, retoma la historia de Lowen Ashleigh, una escritora con dificultades económicas que acepta continuar el último título inconcluso de Verity Crawford, la autora de varias superventas cuya vida se detuvo tras un grave accidente. Ese acuerdo profesional desencadena un clima tenso dentro de la casa familiar, donde el trabajo literario pasa a segundo plano frente a una cadena de situaciones turbias.

El avance sube la temperatura emocional

El tráiler muestra a Lowen explorando la vivienda de los Crawford envuelta en una bata de seda, un detalle que anticipa la mezcla de vulnerabilidad y deseo que domina el relato. Verity permanece inmóvil en la cama, casi como un fantasma que respira. Mientras tanto, Jeremy, su esposo, desarrolla una cercanía creciente con Lowen que traspasa los límites profesionales.

La escena más perturbadora del avance ocurre cuando Lowen se deja llevar por un beso que, en teoría, comparte con Jeremy. Sólo que descubre un rastro de sangre y entiende que la figura frente a ella no es él, sino Verity.

El grito que suelta después quiebra la ilusión de seguridad que intentaba mantener. Y el remate del clip llega con la frase: “Se avecinan tiempos oscuros”.

Un estudio que busca recuperar la racha

Para Amazon MGM, este lanzamiento se enmarca en su primera programación de estrenos totalmente diseñada para salas. Tras los tropiezos de “Mercy”, “Crime 101” y “Melania” a comienzos de año, el estudio respiró aliviado con el impacto global de “Project Hail Mary”, que superó los 600 millones de dólares en taquilla.

El respaldo detrás de las obras de Hoover también juega a favor. Sus adaptaciones recientes, “It Ends With Us”, “Regretting You” y “Reminders of Him”, han demostrado que el público responde especialmente bien a relatos que exploran la complejidad emocional femenina. “Verity” parece seguir ese camino con la combinación justa de romance oscuro, tensión doméstica y misterio psicológico.

Antes del estreno de octubre, el estudio lanzará otros proyectos como “The Sheep Detectives”, “Masters of the Universe”, con Nicholas Galitzine, y “How to Rob a Bank”, dirigida por David Leitch, conocido por “John Wick”. Con este panorama, “Verity” llega envuelta en expectativas altas y un tráiler que deja muchas preguntas abiertas.

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