Bruce Springsteen será premiado en el Festival de Cine de Tribeca por su activismo

El legendario cantante Bruce Springsteen será homenajeado con el premio Harry Belafonte Voices for Social Justice 2026, del Festival Tribeca, por su activismo social.

Este premio se otorga a artistas que utilizan su plataforma para promover la igualdad, la dignidad y los derechos humanos.

“Hay pocas figuras que encarnen el espíritu del Premio Harry Belafonte de Tribeca con tanta plenitud como Bruce Springsteen”, declaró Jane Rosenthal, cofundadora y copresidenta del Festival de Tribeca.

Este homenaje al legendario músico incluirá una conversación con su amigo de toda la vida, Bono, y tributos de Robert De Niro y Patti Smith.

Bruce Springsteen ha usado su plataforma para pronunciarse en contra de las injusticias sociales. En enero de este año, el músico lanzó la canción “Streets of Minneapolis”, en protesta por las acciones de ICE en Minneapolis que causaron numerosas protestas y la muerte de un hombre llamado Alex Pretti por disparos de la policía.

En un comunicado, Springsteen aseguró que la canción nació como una forma de respuesta al “terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Minneapolis”.

La canción narra los violentos operativos que realizaron los agentes migratorios en Minneapolis para detener a personas indocumentadas. Estas redadas causaron indignación en la población, lo que derivó en protestas y represión policial. Las acciones de los agentes migratorios han causado indignación nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good, madre de tres hijos, de 37 años, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también de 37 años.

Springsteen dedicó la canción a la gente de Minneapolis, así como a “nuestros inocentes vecinos inmigrantes”, y a la memoria de Good y Pretti.

Días antes, Springsteen presentó su canción “The Promised Land” en el Light Of Day Winter Festival y criticó la situación política y social de Estados Unidos.

“Escribí esta canción como una oda a la posibilidad estadounidense. Hablaba del país hermoso, pero imperfecto, que somos y del país que podríamos ser (…) Ahora mismo vivimos tiempos extraordinariamente críticos. Estados Unidos, con los ideales y valores que ha defendido durante los últimos 250 años, está siendo puesto a prueba como nunca en la era moderna”.

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