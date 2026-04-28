Capturan a operador financiero clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en México

Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional capturaron a César Alejandro ‘N’, alias El Güero Conta, identificado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, capturado horas antes, señalado como uno de los dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de $5 millones de dólares.

“El día de hoy en Zapopan, Jalisco (oeste) Fuerzas Especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional detuvieron a César Alejandro ‘N’, alias ‘El Güero Conta’, identificado como operador financiero de Audias Flores Silva, alias ‘El Jardinero’, jefe regional del CJNG’, indicó en un mensaje en redes sociales el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch

Agregó que El Güero Conta es señalado por lavar recursos provenientes de actividades ilícitas mediante empresas y prestanombres, así como por adquirir aeronaves, embarcaciones, casas, ranchos e invertir en productoras de tequila.

“Esta detención representa un golpe importante a la estructura financiera de dicho grupo criminal”, apuntó García Harfuch y señaló que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen acciones permanentes “para debilitar a las organizaciones delictivas y llevar ante la justicia a quienes generan violencia”.

El arresto de Flores Silva ocurrió en el estado de Nayarit, en una región con fuerte presencia del CJNG, a dos meses de la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien se consideraba su posible sucesor.

El ahora detenido contaba con una orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición.

La operación fue “planeada, desarrollada y ejecutada” por personal de la Secretaría de Marina (Semar), señaló previamente García Harfuch.

Flores Silva, de 45 años, también ha sido señalado como jefe de seguridad de Oseguera Cervantes, según reportes de medios que citan a la Administración para el Control de Drogas (DEA).

El Departamento del Tesoro estadounidense afirmó entonces que controlaba amplias zonas del Pacífico mexicano, incluido Nayarit, y lo señaló de traficar con grandes cantidades de opiáceos y cocaína.

También destacó que Flores Silva cuenta con orden de extradición por el delito de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego, solicitada por Estados Unidos, y tiene una orden de reaprehensión de 2024 por homicidio.

Las agencias de seguridad mexicanas apuntaron que se tiene conocimiento de que el ahora detenido “controlaba laboratorios de metanfetamina, pistas clandestinas y avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros para transportar cocaína, heroína” y otras drogas desde Centroamérica a México y posteriormente a células de distribución en varios estados de Estados Unidos, en los estados de California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

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