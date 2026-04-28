Embajada de EE.UU. en México emite alerta de seguridad y restringe viajes de empleados a Reynosa por violencia

La Embajada de Estados Unidos en México ordenó a sus empleados evitar la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, debido a reportes de actividad delictiva violenta en la zona.

La alerta de seguridad señala que el consulado estadounidense en Matamoros ha recibido información sobre hechos violentos, incluidos bloqueos de carreteras, registrados en Reynosa. Como medida preventiva, se instruyó al personal del gobierno estadounidense a no ingresar a la zona metropolitana.

Reynosa, ciudad fronteriza clave en Tamaulipas

Reynosa es la ciudad más grande del estado de Tamaulipas, con más de 700,000 habitantes, según datos de 2020. Se ubica en el extremo noroeste de México y está a aproximadamente nueve kilómetros del Aeropuerto Internacional de McAllen, en Texas.

La ciudad está conectada directamente con Estados Unidos a través del Puente Internacional McAllen-Hidalgo, que cruza el río Bravo.

Advertencia de viaje del Departamento de Estado

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene una advertencia de “no viajar” a Tamaulipas, citando riesgos relacionados con terrorismo, delincuencia y secuestros.

De acuerdo con la dependencia, la actividad del crimen organizado es frecuente en la frontera norte y en Ciudad Victoria, e incluye tiroteos, asesinatos, robos a mano armada, robo de vehículos, secuestros, desapariciones forzadas, extorsión y agresiones sexuales.

Otros estados mexicanos con advertencias similares de nivel “no viajar” son Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas.

Recomendaciones para ciudadanos estadounidenses en la zona

La Embajada de Estados Unidos recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Reynosa mantener un alto nivel de vigilancia, evitar exponerse innecesariamente y seguir indicaciones de autoridades locales.

Entre las recomendaciones se incluyen:

Mantener un perfil bajo

Consultar medios locales de información

Estar atentos al entorno

Informar a familiares sobre su seguridad

Revisar planes personales de seguridad

Seguir instrucciones de autoridades

Llamar al 911 en caso de emergencia

Además, los ciudadanos estadounidenses en México pueden acceder a información y orientación a través de herramientas del Departamento de Estado.

Agentes estadounidenses murieron en Chihuahua

A principios de este mes, dos funcionarios estadounidenses murieron en un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua, junto con un funcionario mexicano y un oficial. Reportes de medios señalaron que los estadounidenses eran presuntos agentes de la CIA y regresaban de una operación antidrogas.

Chihuahua se encuentra en el norte del país, en una región distinta a Tamaulipas.

Reacción del gobierno mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su gobierno “desconocía” el papel de los funcionarios estadounidenses en dicha operación, de acuerdo con reportes citados por The Guardian. También indicó que solicitó a Estados Unidos respetar la ley mexicana de seguridad nacional en futuras operaciones, propuesta que, según dichos reportes, fue aceptada por el gobierno estadounidense.

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