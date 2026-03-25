Pareja de Chicago regala boda en Guadalajara tras cancelarla por violencia en Jalisco

La historia de una boda cancelada en México por motivos de seguridad ha dado un giro inesperado que ahora está generando atención internacional.

Según NBC 5, una pareja de Chicago decidió transformar la frustración de no llegar al altar en un gesto solidario: regalar toda la organización de su enlace en Guadalajara a otra pareja.

Kaity Bucaro y Robbie Morris habían planeado durante más de un año su boda en las afueras de Guadalajara, un destino elegido por su valor cultural, su arquitectura y el encanto de sus haciendas. Sin embargo, la violencia desatada tras un operativo militar en el que murió Nemesio Cervantes Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, cambió sus planes de forma abrupta.

Una boda cancelada en medio de la violencia

El operativo ocurrido el pasado 22 de febrero en Jalisco provocó una ola de disturbios que encendió las alertas de seguridad en la región. A solo días de su boda, programada para el 27 de febrero, la pareja comenzó a recibir mensajes de amigos preocupados por la situación.

“Me dijo: ‘Rob, mira este mensaje’. “Inmediatamente, supe que algo andaba mal”, relató Morris, recordando el momento en que comprendieron que su boda podría no realizarse.

Mientras ultimaban detalles y escribían sus votos matrimoniales, tuvieron que tomar una decisión difícil: cancelar todo. WTuvimos que tomar muchas decisiones rápidas, al mismo tiempo que lamentábamos que la boda que habíamos estado organizando durante un año ya no estuviera a nuestro alcance”, explicó Bucaro.

La cancelación no solo significó la pérdida de una experiencia largamente soñada, sino también un impacto económico considerable, ya que gran parte de los servicios ya estaban pagados.

Un nuevo comienzo en Chicago

A pesar del golpe emocional, la pareja no dejó que la situación definiera su historia. Con el apoyo de familiares y amigos, lograron organizar una ceremonia íntima en Chicago, lejos del escenario que habían imaginado inicialmente, pero cargada de significado personal.

Este nuevo comienzo, aunque distinto al plan original, marcó el inicio de una idea que transformaría su experiencia negativa en una oportunidad para otros.

Semanas después, Bucaro y Morris anunciaron en redes sociales que regalarían su boda cancelada a una pareja mexicana que esté planeando casarse próximamente.

El paquete que ofrecen no es simbólico: incluye servicios valorados en aproximadamente $11,000 dólares, gracias a acuerdos con proveedores locales de Guadalajara.

Entre los beneficios destaca un crédito de $7,500 para Finca by Alofa, una hacienda reconocida por su arquitectura histórica y su entorno natural. Además, el premio contempla:

* 50% de descuento en servicios de planificación de bodas

* 40% de descuento en servicios de DJ

* Crédito de 15,000 pesos mexicanos para fotografía

* 10% de descuento en servicios de videografía

La iniciativa no solo busca ayudar a una pareja a cumplir su sueño, sino también apoyar a los proveedores locales que dependen de la industria de eventos, una de las más afectadas en contextos de incertidumbre.

“Nunca pudimos disfrutar del fin de semana de bodas que habíamos planeado en Guadalajara”, compartieron en Instagram. “Así que decidimos hacer algo especial”.

El sorteo está dirigido principalmente a parejas que planean casarse en México y que puedan aprovechar los servicios incluidos. Para participar, los interesados deben cumplir con algunos requisitos establecidos por los organizadores, entre ellos, compartir la publicación del sorteo en Instagram y completar un formulario con información básica. Los ganadores serán seleccionados al azar y contactados antes del anuncio público.

La convocatoria cierra el 27 de marzo a las 11:59 p.m. (CT).

Decenas de parejas ya han comenzado a participar con la esperanza de convertir este inesperado regalo en el inicio de su propia historia de amor en Guadalajara.

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