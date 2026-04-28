En medio de la disputa Trump–Kimmel, regulador de medios ordena revisar licencias a ABC

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ordenó este martes a ABC adelantar la renovación de las licencias de todas sus estaciones de televisión, una medida inusual que coloca bajo revisión a la cadena en medio de una creciente tensión con la administración de Donald Trump.

La decisión obliga a The Walt Disney Company y a su filial ABC a presentar, en un plazo de 30 días, las solicitudes de renovación de sus emisoras, pese a que el calendario ordinario fijaba ese proceso para 2028. La fecha límite establecida por la agencia es el 28 de mayo de 2026.

En su resolución, la FCC sostuvo que adelantar el trámite resulta “esencial” para proteger el interés público, en el marco de una investigación sobre las políticas de cumplimiento e inclusión de la compañía.

La revisión alcanza a ocho estaciones propiedad de ABC en algunos de los mercados televisivos más importantes del país, entre ellos Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Filadelfia.

Choque entre Trump y Kimmel

La medida se conoce mientras se intensifica el enfrentamiento entre Trump y el presentador Jimmy Kimmel, de la cadena ABC, luego de que el comediante realizara una parodia en su programa sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

En ese segmento, Kimmel ironizó sobre la primera dama, Melania Trump, con comentarios que provocaron una fuerte reacción desde la Casa Blanca.

Tras la emisión del sketch, Melania calificó el contenido como una “retórica de odio y violencia” destinada a dividir al país y reclamó que ABC actuara al respecto.

Poco después, Trump se sumó a las críticas y exigió públicamente el despido del conductor, al considerar que sus palabras constituían un “despreciable llamado a la violencia”.

Kimmel rechazó esas acusaciones durante su programa del lunes por la noche. Insistió en que sus comentarios formaban parte de una rutina humorística y negó que pudieran interpretarse como una incitación a la violencia.

Aunque la FCC justificó su decisión en una disposición legal que le permite anticipar la renovación de licencias cuando lo considere necesario para una investigación, la acción ha sido vista por críticos y observadores como una escalada en la presión de la administración Trump sobre los medios de comunicación por su cobertura editorial.

Con información de EFE.

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