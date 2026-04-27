ACLU pide investigar condiciones en el centro de procesamiento North Lake de ICE

Organizaciones de derechos civiles solicitaron al Congreso una investigación independiente sobre el Centro de Procesamiento North Lake del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicado en Baldwin, Michigan, tras denuncias de una presunta huelga de hambre y condiciones médicas deficientes dentro de la instalación.

La petición fue realizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro de Derechos de Inmigrantes de Michigan (MIRC), quienes señalaron que han recibido reportes de personas detenidas sobre situaciones que califican como preocupantes dentro del centro.

ICE niega huelga de hambre y defiende condiciones del centro

ICE afirmóque “no hay ninguna huelga de hambre en el Centro de Procesamiento North Lake”, de acuerdo con lo publicado por N+Univision.

La agencia agregó que, incluso en casos de huelga de hambre, los detenidos reciben tres comidas al día en sus habitaciones, además de acceso a agua potable y otras bebidas.

ICE también sostuvo que las afirmaciones sobre condiciones deficientes son falsas y aseguró que las personas bajo su custodia reciben alimentación, ropa, ropa de cama, artículos de higiene, duchas y acceso a teléfonos para comunicarse con familiares y abogados.

La agencia añadió que los alimentos son evaluados por dietistas certificados y que se ofrece atención médica, dental y de salud mental, además de servicios de emergencia disponibles las 24 horas. Según ICE, para algunos detenidos, esta sería “la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”, sin presentar evidencia.

Denuncias de organizaciones de derechos civiles

Por su parte, la ACLU y el MIRC afirmaron que las personas detenidas iniciaron una huelga de hambre el lunes de la semana pasada como forma de protesta por las condiciones del centro, incluyendo la falta de atención médica y la duración de la detención.

Las organizaciones indicaron que han estado en contacto con personas recluidas en North Lake, quienes describen condiciones inhumanas, falta de atención médica urgente y rutinaria, retrasos en tratamientos, ausencia de seguimiento tras hospitalizaciones y negativa o demora en la entrega de medicamentos recetados, en algunos casos condicionados al pago.

También señalaron que algunos detenidos han reportado haber presenciado a personas en grave estado de salud sin recibir atención inmediata, llegando a esperar horas antes de ser asistidos.

Caso de un detenido fallecido y antecedentes recientes

Dentro de la denuncia se incluye el caso de Nenko Stanev Gantchev, de 56 años, quien murió en diciembre mientras se encontraba detenido en North Lake. Según algunos informes citados por las organizaciones, su fallecimiento estaría relacionado con una atención inadecuada de su diabetes.

Además, se indica que en el pasado reciente el centro ha registrado al menos seis huelgas de hambre, relacionadas con denuncias similares sobre atención médica insuficiente y alimentación inadecuada.

Newsweek reportó que la huelga de hambre más reciente habría comenzado el lunes de la semana anterior, con participación de personas que se niegan a ingerir alimentos y, en algunos casos, a cumplir asignaciones laborales.

Administración del centro y capacidad del sistema de detención

Las instalaciones de North Lake son operadas por el contratista privado GEO Group bajo contrato con ICE y forman parte de uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del Medio Oeste de del país.

Actualmente, ICE cuenta con una capacidad de detención superior a 72,000 camas diarias, con planes gubernamentales de aumentar hasta 130,000 camas diarias este año.

ACLU y MIRC piden acciones al Congreso

Las organizaciones solicitaron al Congreso ejercer funciones de supervisión mediante tres acciones principales:

Realizar una auditoría médica independiente en North Lake y otros centros de detención, incluyendo entrevistas confidenciales y revisión de expedientes médicos.

en North Lake y otros centros de detención, incluyendo entrevistas confidenciales y revisión de expedientes médicos. Efectuar una visita de supervisión inmediata al centro y entrevistar a detenidos, especialmente a quienes participan en huelgas de hambre, para evitar posibles represalias como alimentación forzada, aislamiento o traslados.

al centro y entrevistar a detenidos, especialmente a quienes participan en huelgas de hambre, para evitar posibles represalias como alimentación forzada, aislamiento o traslados. Enviar una solicitud formal de información al ICE sobre las condiciones del centro y exigir un plan de acción con mejoras en un plazo definido.

Respuesta de ICE y postura sobre detención migratoria

ICE reiteró que sus estándares de detención son elevados y comparables o superiores a los de muchas prisiones en Estados Unidos. También aseguró que la atención médica es integral desde el ingreso del detenido y que se mantiene acceso permanente a servicios médicos y de emergencia.

La agencia afirmó que permanecer detenido “es una elección” e instó a los migrantes indocumentados a utilizar la aplicación CBP One para facilitar su salida del país, señalando que el gobierno ofrece 2,600 dólares y un vuelo gratuito para quienes opten por la autodeportación.

Debate sobre detención migratoria y acceso a fianza

ACLU y MIRC señalaron que la mayoría de las personas detenidas en North Lake no tienen antecedentes criminales y que, según su denuncia, jueces federales están determinando de forma creciente la detención sin derecho a fianza.

Citan además informes del Instituto CATO, el Centro Brennan por la Justicia y el TRAC, que indican que más del 73% de los detenidos en centros de ICE no tienen antecedentes criminales, aunque estas cifras han sido rechazadas por el zar fronterizo Tom Homan, quien sostiene que cualquier violación migratoria constituye un delito.

Las organizaciones también advierten sobre un aumento en la detención de inmigrantes en Michigan y cuestionan el incremento en la negación de fianzas y la destitución de jueces de inmigración.

Crecimiento de detenciones en Michigan

La directora del MIRC, Susan Reed, afirmó que la detención de inmigrantes en Michigan se ha multiplicado por siete en el último año. Según explicó, algunas personas han sido detenidas incluso durante audiencias migratorias, a pesar de que la detención tendría como único propósito asegurar su comparecencia ante la corte.

Reed precisó que existen preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de las personas bajo custodia del gobierno en este centro de detención.

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