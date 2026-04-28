La FDA anuncia el retiro de estos chocolates en 41 estados por un error de etiquetado

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro del mercado en 41 estados de EE.UU. de dos lotes específicos de bombones de la marca French Broad Chocolates. La empresa ha tomado la medida de retirar la colección Bette’s Bake Sale (en presentaciones de 6, 12 y 24 piezas) debido a un alérgeno no declarado: nueces.

El motivo del retiro de los lotes 260414 y 260417 se debe a un error crítico en el etiquetado. El empaque no advierte que los bombones contienen nueces, uno de los nueve alérgenos principales responsables de las mayores complicaciones de salud alimentaria en el país, según los estándares de la FDA.

Las personas con alergia o sensibilidad severa a las nueces corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal si consumen estos productos.

Detalles logísticos: lo que debes revisar en tu despensa

Las autoridades sanitarias han difundido los detalles técnicos para que los consumidores puedan verificar sus empaques. Los productos afectados se distribuyeron entre el 14 y el 20 de abril de 2026. A continuación, los datos exactos del reporte:

Venta de repostería de Bette (6 piezas / 2.5 onzas):

Lote 260414 (Consumo preferente: 29 de junio de 2026).

Lote 260417 (Consumo preferente: 30 de junio de 2026).

Venta de pasteles de Bette (12 piezas / 5 onzas):

Lote 260414 (Consumo preferente: 22 de junio de 2026).

Lote 260417 (Consumo preferente: 30 de junio de 2026).

Venta de pasteles de Bette (24 piezas / 10 onzas):

Lote 260414 (Consumo preferente: 29 de junio de 2026).

Lote 260417 (Consumo preferente: 30 de junio de 2026).

Estos bombones, empaquetados en cajas de papel, se comercializaron en las tiendas minoristas de French Broad Chocolates en Asheville, Carolina del Norte, y mediante su tienda en línea con alcance a 41 estados, incluyendo grandes mercados como California, Florida, Nueva York, Texas y Washington, entre otros.

Origen del error: una confusión en las “notas de cata”

El problema fue detectado el 20 de abril de 2026, cuando un miembro del equipo de la empresa notó una inconsistencia en el folleto de cata que acompaña a las cajas.

En dicha guía, el bombón de dulce de nuez y el de tarta de melocotón aparecen intercambiados. Esto significa que un consumidor alérgico que se guíe por la información impresa podría ingerir accidentalmente el bombón con frutos secos, pensando que se trata de la opción frutal.

La FDA alerta sobre la presencia de nueces no declaradas en la colección Bette’s Bake Sale. Crédito: FDA | Cortesía

Los bombones afectados se distribuyeron en 41 estados y tiendas online. Si los tienes, no los consumas. Crédito: FDA | Cortesía

Síntomas y riesgos de la alergia a las nueces

La alergia ocurre cuando el sistema inmunológico identifica erróneamente una proteína del alimento como una amenaza, desencadenando una respuesta defensiva. Los síntomas pueden variar en intensidad, pero los más comunes incluyen:

Dolor abdominal , calambres, náuseas o vómitos.

, calambres, náuseas o vómitos. Diarrea y dificultad para tragar.

Picazón en la boca, garganta, ojos o piel.

en la boca, garganta, ojos o piel. Congestión nasal o dificultad para respirar.

Anafilaxia: Una reacción extrema que puede provocar un shock y dificultad respiratoria severa, poniendo en riesgo la vida.

Recomendaciones para el consumidor

Si tienes en casa alguno de los productos mencionados, se recomienda evitar su consumo de inmediato. Puedes descartar el producto o devolverlo al punto de venta original para obtener un reembolso.

Para resolver dudas, puedes contactar al Servicio de Atención al Cliente de French Broad Chocolates a través de support@frenchbroadchocolates.com o llamando al 828.252.4181, en horario de 9:00 a 17:00 (hora del este de EE. UU.).

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