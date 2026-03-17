Taco Bell reinventa su menú: llegan el Crispy Chicken Crunchwrap Slider y la nueva Quesadilla Cantina

La primavera llega con propuestas y renovaciones en el menú; tal es el caso de Taco Bell, que reinventó dos de sus platillos más queridos. El icónico Crispy Chicken se une al Crunchwrap Slider y a la Rolled Quesadilla, ahora con pollo Cantina asado a fuego lento.

El refrescamiento de ambos platos estará disponible a partir del 19 de marzo en los establecimientos de Estados Unidos. Se trata de una nueva era para el pollo en Taco Bell, según un comunicado oficial de la marca.

Las novedades del menú:

Crispy Chicken Crunchwrap Slider: Una versión compacta e ideal para picar del icónico Crunchwrap Supreme . Está elaborado con nuggets de pollo de primera calidad , marinados y rebozados en una masa de tortilla crujiente . Se sirve en una tortilla de harina con una mezcla de tres quesos , pico de gallo fresco y la opción de elegir entre salsa Chipotle Cremoso o Mostaza con Miel y Jalapeño . Todo esto por un precio de $2.49 .

Una versión compacta e ideal para picar del icónico . Está elaborado con , marinados y rebozados en una . Se sirve en una tortilla de harina con una , y la opción de elegir entre o . Todo esto por un precio de . Quesadilla enrollada de pollo Cantina: Tras su éxito como edición limitada, este formato se vuelve permanente en el menú. Destaca por contener el doble de pollo que la versión original, asado a fuego lento. La quesadilla enrollada ($6.69) se sirve con crema agria baja en grasa y la popular salsa verde de aguacate para realzar su sabor ahumado.

La quesadilla enrollada de pollo Cantina debuta de forma permanente en el menú, trayendo el pollo Cantina asado a fuego lento al formato de quesadilla enrollada, uno de los favoritos de los fans. Crédito: Taco Bell | Cortesía

Combos y exclusividades

También está disponible la Discovery Luxe Cravings Box, ideal para quienes buscan variedad. El nuevo Slider se integra en este combo de $9 junto a otros clásicos como el Cheesy Gordita Crunch y Nacho Cheese Doritos® Locos Tacos.

Además, la marca lanzará 500 kits de papelería exclusivos inspirados en el Crunchwrap para los miembros de su programa de recompensas el próximo 7 de abril.

Esto es solo el inicio; Taco Bell ya confirmó que para este 2026 veremos más innovaciones gastronómicas como la Pizza Mexicana de Pollo Cantina y los Nuggets con Polvo Diablo.

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