Zab’s Chicken Ranch Nacho Fries: la nueva y audaz apuesta picante de Taco Bell

A partir del 16 de abril, los fanáticos de Taco Bell podrán disfrutar de una nueva incorporación al menú: las Zab’s Chicken Ranch Nacho Fries. Esta innovadora versión de las icónicas Nacho Fries eleva la experiencia gastronómica con el toque audaz de la salsa “St. Augustine Style” de Zab, combinada con la popular salsa Spicy Ranch de la cadena.

Esta propuesta representa la primera ocasión en que Taco Bell colabora con una salsa elaborada con chile Datil. La mezcla equilibra el dulzor característico de este ají con la cremosidad del aderezo ranchero, ofreciendo un perfil de sabor dulce y picante único, complementado con pollo asado de alta calidad.

La salsa está elaborada con los exclusivos pimientos Datil, un verdadero tesoro culinario de San Agustín, Florida. Este ingrediente, cosechado en la región desde hace más de 200 años, es reconocido por aportar: un dulzor inicial distintivo y un picor suave y agradable que se intensifica lentamente, destaca Taco Bell en un comunicado.

Una experiencia de sabor intensificada

El plato destaca por una combinación de texturas y sabores diseñada para los paladares que buscan emociones fuertes. Por $5.49, los comensales podrán disfrutar de:

Papas fritas con especias al estilo mexicano.

Pollo asado cocinado a fuego lento.

cocinado a fuego lento. Salsa de queso nacho caliente.

Mezcla de tres quesos y pico de gallo fresco.

fresco. El toque final: la exclusiva Zab’s Ranch.

Este lanzamiento responde directamente a la tendencia del mercado, donde los consumidores muestran una clara inclinación por sabores más fuertes y picantes. Liz Matthews, directora global de Innovación Alimentaria de Taco Bell, señaló: “Juntos creamos una nueva versión del aderezo ranch para Taco Bell: cremoso, equilibrado y con un toque dulce y picante que añade una dimensión completamente nueva a las Nacho Fries”.

Beneficios exclusivos para miembros

Taco Bell no solo trae sabor, sino también recompensas. Los miembros de Taco Bell Rewards tendrán la oportunidad de ganar una bolsa de regalo Zab’s Saucy de edición limitada a través de la dinámica “Tuesday Drops” el 21 de abril:

Participación: Disponible para 500 afortunados, el sorteo se realizará de 2 a 3 p. m. PT en la aplicación.

Disponible para 500 afortunados, el sorteo se realizará de 2 a 3 p. m. PT en la aplicación. Bonus: Los clientes pueden desbloquear hasta 5 participaciones adicionales por cada compra de las Zab’s Chicken Ranch Nacho Fries realizada en la aplicación durante ese día.

Los clientes pueden desbloquear hasta 5 participaciones adicionales por cada compra de las realizada en la aplicación durante ese día. Premios: La bolsa de regalo incluye una edición personalizada de Zab’s x Taco Bell, un pañuelo, parches coleccionables y una botella de salsa Zab’s “St. Augustine Style”.

Si aún no eres miembro de Taco Bell Rewards, puedes unirte hoy mismo para desbloquear acceso exclusivo a estos lanzamientos.

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