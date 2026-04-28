Netflix confirmó la fecha de estreno de “Enola Holmes 3”

Una boda en marcha y un nuevo destino marcan el regreso de “Enola Holmes 3”. Netflix soltó las primeras imágenes de la película y confirmó que la historia volverá el 1 de julio con una apuesta que mezcla romance, aventura y un caso que promete poner a prueba a su protagonista como nunca antes.

Las fotos reveladas dejan ver a Enola junto a Tewkesbury en plena celebración, una escena que confirma que la relación entre ambos personajes seguirá creciendo.

Millie Bobby Brown retoma el papel de la joven detective con la energía que la consolidó en la franquicia, mientras Louis Partridge vuelve como el joven noble que se ha convertido en pieza clave de su historia.

Malta, el escenario de un desafío mayor

El nuevo capítulo se traslada a Malta, donde Enola deberá enfrentarse a un caso más enredado y peligroso. La investigación promete exigir su ingenio y obligarla a equilibrar lo profesional con lo personal en un momento en el que su vida afectiva toma otro ritmo.

La sinopsis oficial muestra que el misterio tendrá más capas que los anteriores, con situaciones que pondrán a prueba su capacidad de análisis y su intuición. En ese camino, la protagonista no estará sola.

Henry Cavill regresa como Sherlock Holmes, aportando nuevamente esa dinámica entre hermanos que funciona como uno de los ejes del relato. También vuelve Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, una figura que siempre empuja a Enola a mirar más allá de lo evidente.

El universo se amplía con la incorporación de Himesh Patel en el papel del doctor John Watson y Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

Un cambio detrás de cámara y continuidad en la esencia

Por primera vez, la dirección no estará en manos de Harry Bradbeer. En esta entrega, el encargado es Philip Barantini, conocido por su trabajo en “Adolescence”. Su llegada marca una nueva mirada para la saga, aunque el guion sigue bajo la firma de Jack Thorne, quien mantiene el hilo narrativo que conecta las películas anteriores.

La historia continúa basada en la serie de libros “The Enola Holmes Mysteries”, escrita por Nancy Springer, lo que asegura que la esencia literaria siga presente en la adaptación.

En la producción también se siente el peso de la protagonista. Millie Bobby Brown no sólo encabeza el elenco, también participa como productora junto a nombres como Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Robert Brown y Michael Dreyer. Entre los productores ejecutivos aparece Jake Bongiovi.

Con estas primeras pistas, “Enola Holmes 3” ya se instala como uno de los lanzamientos fuertes del año para Netflix.

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