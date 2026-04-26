Cada vez hay más Trader Joe’s y la razón apunta a cuánto estás pagando de más en el súper

Una familia hispana podría pagar alrededor de un 33% más en el supermercado sin darse cuenta. Según estimaciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), los precios de los alimentos podrían subir entre 2.3 y 2.5% en 2026. Ante esta situación, Trader Joe’s decidió acelerar su expansión con más de 20 nuevas tiendas en 12 estados.

La consecuencia es directa: más opciones para gastar menos en la compra semanal. La cadena ya abrió nuevas ubicaciones en Miller Place, Nueva York, y Hamden, Connecticut, y confirmó apertura de ubicaciones en estados como Nueva Jersey, Florida, Texas y Arizona.

Si tienes una tienda cerca, vale la pena comparar precios antes de seguir comprando en el mismo supermercado de siempre.

¿Por qué Trader Joe’s cuesta menos, y lo presume?

La razón detrás de los precios bajos que ofrece Trader Joe’s no es un misterio: el 80% de sus productos son de marca propia, por lo que elimina intermediarios, honorarios de publicidad y márgenes de marcas comerciales. La cadena compra directamente a los proveedores, negocia por volumen y obtiene márgenes para trasladar ese ahorro al cliente final.

Un análisis de precios realizado por el portal especializado CNET en 2024 comparó una lista de 48 productos básicos entre Trader Joe’s y un supermercado convencional. Resultado: Trader Joe’s ofreció rebajas de alrededor de 33%.

En ese mismo año, un informe de Consumer Reports, con datos del Strategic Resource Group, comparó sus precios contra los de Walmart y encontró precios 21.5% por debajo de los de Stop & Shop en productos similares.

Esa diferencia en términos de dinero puede significar entre $150 y $300 dólares de ahorro mensual para una familia de cuatro personas que compra regularmente, según el comparativo.

2026: el año en que más familias tendrán una cerca

La expansión de este año forma parte de un proyecto más ambicioso. Trader Joe’s abrió 34 tiendas en 2024 y 43 en 2025. Para este año la cadena proyecta abrir más de 20 tiendas más, de acuerdo con el portavoz de la cadena en declaraciones a Grocery Dive.

Los estados que recibirán nuevas ubicaciones incluyen:

Nueva York (Miller Place, ya abierta)

(Miller Place, ya abierta) Florida (West Palm Beach, Orlando)

(West Palm Beach, Orlando) Nueva Jersey (West Orange)

(West Orange) Texas (McKinney)

(McKinney) Louisiana (Nueva Orleans, Mandeville, Lafayette)

(Nueva Orleans, Mandeville, Lafayette) Washington (Seattle, Spokane Valley, Woodinville)

(Seattle, Spokane Valley, Woodinville) Arizona (Tucson)

(Tucson) California (Paso Robles, Anaheim Hills)

(Paso Robles, Anaheim Hills) Massachusetts (Reading)

(Reading) Kansas (Merriam)

(Merriam) Georgia (Johns Creek)

(Johns Creek) Utah (Herriman)

Para la comunidad hispana que habita en estos estados, especialmente Florida, Texas, Nueva York y California, la apertura de una nueva tienda cercana puede convertirse en una alternativa para ahorrar en el gasto en comida sin sacrificar calidad.

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El modelo que explica el precio bajo

Trader Joe’s no ofrece cupones a sus clientes, no tiene programas de lealtad y no organiza promociones semanales. Su modelo de negocio tiene una premisa diferente: precios bajos todos los días para todos los clientes.

La cadena opera con una selección de apenas unos 4,000 productos, frente a las 30,000 a 60,000 que ofrecen cadenas como Kroger o Safeway. Esa simplificación le permite negociar mejor con proveedores y mantener costos de operación más bajos.

“Trader Joe’s se destaca claramente como el líder en ofrecer consistentemente los precios más bajos”, señaló a la CNBC Kristin McGrath, experta en compras de Krazy Coupon Lady, en 2025. “Compra directamente de los productores y aprovecha sus productos de marca propia”, indicó.

Las estimaciones del USDA sobre los precios en 2026 y cómo anticiparte

El USDA proyecta que los precios de los alimentos en supermercados subirán entre 2.3% y 2.5% en 2026, impulsados principalmente por carnes, azúcar y bebidas. Para una familia que ya destina una parte importante de sus ingresos en alimentos, esa cifra es un nuevo golpe en la caja registradora semana a semana.

En ese contexto, elegir el mejor lugar para comprar puede ser tan importante como tu selección de productos. El mismo estudio de Consumer Reports que analizó más de 30 supermercados encontró diferencias de hasta un 33% entre las cadenas más baratas y las más caras. En la parte más cara de ese espectro están Whole Foods (+39.7% frente a Walmart), Vons (+26.6%) y Albertsons (+24.8%).

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Trader Joe’s y el ahorro en el supermercado

¿Trader Joe’s es realmente más barato que Walmart?

Depende del producto. Consumer Reports ubica a Trader Joe’s en un punto medio de precios a nivel nacional, por encima de Aldi, Lidl y Costco, pero considerablemente más barato que Whole Foods y cadenas convencionales como Stop & Shop o Albertsons.

¿Cómo sé si hay un Trader Joe’s cerca de mí o si abrirá uno pronto?

Trader Joe’s publica sus próximas aperturas en la sección “Coming Soon” de su sitio oficial, http://www.traderjoes.com. También permite que los compradores envíen solicitudes para abrir tiendas en su área.

¿Los productos de marca propia de Trader Joe’s son de buena calidad?

Sí, según múltiples análisis, la cadena selecciona proveedores con estándares de calidad comparables a marcas nacionales, pero vende el 80% de su catálogo como marca propia para eliminar el costo del branding.

¿Acepta Trader Joe’s la tarjeta EBT/SNAP?

Sí. Trader Joe’s acepta pagos con tarjeta EBT/SNAP en todas sus tiendas para productos elegibles, lo que lo convierte en una opción accesible para familias de bajos ingresos que buscan estirar su presupuesto.

Conclusión

Trader Joe’s lleva años creciendo de forma constante: 34 tiendas en 2024, 43 en 2025 y más de 20 proyectadas para 2026. Ese crecimiento coincide con el momento en que las familias estadounidenses, y especialmente las hispanas, enfrentan presupuestos más ajustados y precios que no dejan de subir.

El supermercado más cercano no siempre es el más económico. En 2026, con más Trader Joe’s en el mapa, muchas familias podrán comprobar en la caja registradora si están pagando más por hacer sus compras donde siempre.

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