Senado bloquea intento demócrata para limitar una acción militar de Trump contra Cuba

Los demócratas del Senado no lograron este martes imponer nuevos límites a la capacidad del presidente Donald Trump para ordenar acciones militares contra Cuba sin autorización del Congreso, en otra derrota para quienes buscan frenar el alcance de sus poderes de guerra.

La propuesta, impulsada por el senador Tim Kaine, fue bloqueada por una votación de 51 a 47, luego de que la mayoría republicana cerrara filas para impedir su avance. Aun así, dos republicanos, Susan Collins y Rand Paul, rompieron con su partido y respaldaron la iniciativa.

La resolución buscaba obligar a la Casa Blanca a obtener la aprobación del Congreso antes de emprender cualquier acción militar contra la isla. Sus promotores sostienen que la medida era necesaria ante la creciente presión de Washington sobre La Habana y las reiteradas declaraciones de Trump sobre la posibilidad de actuar contra el gobierno cubano.

Antes de la votación, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que los republicanos estaban ignorando señales de una posible escalada.

“Deben adelantarse a la inminente catástrofe en Cuba antes de que empeore aún más”, afirmó el senador por Nueva York, al comparar la situación con la intervención militar de Estados Unidos en Irán.

Cuba, ¿una amenaza?

Kaine, por su parte, argumentó que Cuba no representa una amenaza inmediata para la seguridad estadounidense y cuestionó la justificación de una eventual acción armada. También señaló que el bloqueo petrolero impuesto por la administración Trump constituye una forma de hostilidad que ha agravado la crisis humanitaria en la isla.

Desde enero, la Casa Blanca ha endurecido su política hacia Cuba con restricciones energéticas y una retórica cada vez más agresiva. Trump ha sugerido en varias ocasiones que Cuba podría ser su próximo objetivo, especialmente después de las operaciones militares en Venezuela e Irán.

En las últimas semanas el mandatario ha dicho que cree que tendrá “el honor de tomar Cuba” y que “Cuba será la próxima”.

Los republicanos rechazaron esas advertencias y defendieron que no existe un plan inminente para una intervención militar. Al mismo tiempo, acusaron a los demócratas de restar importancia a las denuncias sobre violaciones de derechos humanos atribuidas al régimen de Miguel Díaz-Canel.

El asunto es irrelevante, dijo el senador republicano Rick Scott de Florida.

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